Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Controles Les NausPerfil propietarios VPP AlicanteChófer MazónAlquiler alicantinosHotel TabarcaPlaya perros El Campello
instagramlinkedin

Estas son las personas que deberán presentar la declaración de la Renta para cobrar la nueva deducción ligada al SMI

La ampliación del alivio en el IRPF busca que la subida del salario mínimo no empuje a tributar a rentas bajas, pero Gestha avisa: sin declaración, muchos no verán el beneficio

Guía para hacer la declaración de la renta, paso a paso

Guía para hacer la declaración de la renta, paso a paso

PI STUDIO

Patricia Páramo

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo sitúa en 1.221 euros al mes en 14 pagas, viene acompañada de un ajuste fiscal pensado para que el incremento no termine traduciéndose en más impuestos para quienes cobran menos. En ese marco, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, lanza un aviso: 2.976.220 contribuyentes tendrían que presentar la declaración de la Renta para beneficiarse de la nueva deducción del IRPF vinculada a la subida del SMI. El matiz es importante porque muchas personas con sueldos modestos no hacen la Renta al considerar que no están obligadas, y ahí es donde, según los técnicos, puede estar el error: sin declaración, en numerosos casos no se materializa el beneficio.

La medida permitiría no tributar a quienes ingresen hasta 17.094 euros brutos al año, y a partir de esa cifra el alivio fiscal se reduce progresivamente hasta desaparecer en 20.000 euros. Así, trabajadores con salarios muy parecidos pueden obtener resultados distintos según su retención, si han cambiado de empresa, si han tenido periodos de jornada parcial o si acumulan deducciones que solo se reflejan plenamente al presentar la declaración.

La recomendación de Hacienda

Gestha recomienda presentar la Renta a todos los asalariados que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos. Ese primer umbral (15.876 euros) ya era una referencia vigente en 2025 y, según recuerdan los técnicos, tiene relación con el SMI de 2024 y con los ajustes que entonces evitaron que tributara. Con la nueva deducción, el tramo se amplía y se vuelve más relevante: si estás dentro, presentar la declaración no es solo “cumplir”, sino comprobar si la deducción ampliada reduce la cuota o incluso abre la puerta a una devolución de retenciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Gestha calcula que 2,98 millones deberían presentar la declaración para aprovechar el alivio en el IRPF tras la subida del salario mínimo a 1.221 euros en 14 pagas / EFE / ZIPI ARAGÓN

Además, Gestha insiste en que la obligación de declarar no depende únicamente del sueldo total, sino también de cuántos pagadores se hayan tenido y de si existen otras rentas. Los técnicos recuerdan que la obligación sigue afectando a quienes ingresen más de 15.876 euros cuando han tenido dos o más empleos, salvo que lo cobrado del segundo y restantes pagadores no supere en total 1.500 euros anuales. En el caso de un solo pagador, el límite general que citan es 22.000 euros, pero advierten de que estos umbrales pueden no aplicarse si el contribuyente tiene otras rentas, como alquileres o ingresos de una actividad económica, u otras circunstancias que cambien el resultado.

Y Gestha amplía el consejo a un tramo adicional: quienes cobren entre 20.000 y 22.000 euros ya no entrarían en la deducción ligada al SMI, pero puede seguir interesándoles presentar la Renta si cuentan con otras deducciones que permitan recuperar parte de las retenciones.

Noticias relacionadas

En ese rango, las retenciones suelen estar bastante ajustadas, pero una deducción aplicable puede inclinar el resultado hacia la devolución. Por eso, el mensaje final del sindicato es sencillo: no confundas “no estar obligado” con “no te conviene”. En el tramo de rentas bajas y medias-bajas, hacer la declaración puede ser la diferencia entre dejar dinero sin reclamar o aprovechar un alivio fiscal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
  2. El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
  3. La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
  4. El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
  5. Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
  6. Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
  7. Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
  8. La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación

Estas son las personas que deberán presentar la declaración de la Renta para cobrar la nueva deducción ligada al SMI

Estas son las personas que deberán presentar la declaración de la Renta para cobrar la nueva deducción ligada al SMI

"La naranja mecánica" a debate, en el ciclo cine crítico de la sede de la Uned de Torrevieja

"La naranja mecánica" a debate, en el ciclo cine crítico de la sede de la Uned de Torrevieja

Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

Colegios de Alicante defienden la jornada continua por mejorar el bienestar infantil y reducir el absentismo escolar

Confirmado: las aves grandes están desapareciendo del planeta y son reemplazadas por especies pequeñas

Confirmado: las aves grandes están desapareciendo del planeta y son reemplazadas por especies pequeñas

Tirar de orgullo local: Industria propone a los empresarios del juguete la creación de la IGP Muñecas de Onil

Tirar de orgullo local: Industria propone a los empresarios del juguete la creación de la IGP Muñecas de Onil

El expríncipe Andrés de Inglaterra, detenido por su vinculación con el caso Epstein

Aumentan un 63 % los casos de médicos atendidos por el PAIME en Alicante

El bipartito de Elche paga 635.000 euros en horas extra a expensas del 15% pendiente

El bipartito de Elche paga 635.000 euros en horas extra a expensas del 15% pendiente
Tracking Pixel Contents