Estas son las personas que deberán presentar la declaración de la Renta para cobrar la nueva deducción ligada al SMI

La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que lo sitúa en 1.221 euros al mes en 14 pagas, viene acompañada de un ajuste fiscal pensado para que el incremento no termine traduciéndose en más impuestos para quienes cobran menos. En ese marco, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, lanza un aviso: 2.976.220 contribuyentes tendrían que presentar la declaración de la Renta para beneficiarse de la nueva deducción del IRPF vinculada a la subida del SMI. El matiz es importante porque muchas personas con sueldos modestos no hacen la Renta al considerar que no están obligadas, y ahí es donde, según los técnicos, puede estar el error: sin declaración, en numerosos casos no se materializa el beneficio.

La medida permitiría no tributar a quienes ingresen hasta 17.094 euros brutos al año, y a partir de esa cifra el alivio fiscal se reduce progresivamente hasta desaparecer en 20.000 euros. Así, trabajadores con salarios muy parecidos pueden obtener resultados distintos según su retención, si han cambiado de empresa, si han tenido periodos de jornada parcial o si acumulan deducciones que solo se reflejan plenamente al presentar la declaración.

La recomendación de Hacienda

Gestha recomienda presentar la Renta a todos los asalariados que cobren entre 15.876 y 20.000 euros brutos. Ese primer umbral (15.876 euros) ya era una referencia vigente en 2025 y, según recuerdan los técnicos, tiene relación con el SMI de 2024 y con los ajustes que entonces evitaron que tributara. Con la nueva deducción, el tramo se amplía y se vuelve más relevante: si estás dentro, presentar la declaración no es solo “cumplir”, sino comprobar si la deducción ampliada reduce la cuota o incluso abre la puerta a una devolución de retenciones.

Gestha calcula que 2,98 millones deberían presentar la declaración para aprovechar el alivio en el IRPF tras la subida del salario mínimo a 1.221 euros en 14 pagas / EFE / ZIPI ARAGÓN

Además, Gestha insiste en que la obligación de declarar no depende únicamente del sueldo total, sino también de cuántos pagadores se hayan tenido y de si existen otras rentas. Los técnicos recuerdan que la obligación sigue afectando a quienes ingresen más de 15.876 euros cuando han tenido dos o más empleos, salvo que lo cobrado del segundo y restantes pagadores no supere en total 1.500 euros anuales. En el caso de un solo pagador, el límite general que citan es 22.000 euros, pero advierten de que estos umbrales pueden no aplicarse si el contribuyente tiene otras rentas, como alquileres o ingresos de una actividad económica, u otras circunstancias que cambien el resultado.

Y Gestha amplía el consejo a un tramo adicional: quienes cobren entre 20.000 y 22.000 euros ya no entrarían en la deducción ligada al SMI, pero puede seguir interesándoles presentar la Renta si cuentan con otras deducciones que permitan recuperar parte de las retenciones.

En ese rango, las retenciones suelen estar bastante ajustadas, pero una deducción aplicable puede inclinar el resultado hacia la devolución. Por eso, el mensaje final del sindicato es sencillo: no confundas “no estar obligado” con “no te conviene”. En el tramo de rentas bajas y medias-bajas, hacer la declaración puede ser la diferencia entre dejar dinero sin reclamar o aprovechar un alivio fiscal.