¿Quieres trabajar para la Unión Europea desde Alicante? Estas son las ofertas de empleo y los requisitos de la EUIPO

Trabajar para la Unión Europea es posible. Desarrollar una carrera profesional es posible pasando a formar parte de instituciones, órganos y organismos de la UE en forma de agentes contractuales.

A través de la European Personnel Selection Office (EPSO) es posible consultar las ofertas de empleo abiertas para trabajar en la Unión Europea, pero también a través de las instituciones y órganos de la UE y del portal de empleo de la Red de Agencias de la UE (EUAN)

Trabajar en la Unión Europea desde Alicante

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) tiene su sede en Alicante y también tiene algunas vacantes de empleo a la que te puedes apuntar. Esta oficina se encarga de la gestión de las marcas de la UE (MUE) y de los diseños de la UE (dibujos y modelos registrados), que sirven para proteger la creatividad y la innovación.

En la actualidad hay cinco vacantes para formar parte de la lista de reserva para cubrir estos puestos. Se trata de trabajos que tienen categoría AD 9 (administradores) y que son calificados como puestos directivos de nivel intermedio. El plazo para la presentación de las candidaturas es hasta el 23 febrero a las 23.59 horas y la lista de reserva será válida hasta el 31 de diciembre de 2027.

Los puestos para los que se buscan a 3 personas que formen parte de la lista de reserva de cada uno de ellos son los siguientes:

Dentro del proceso de selección habrá una fase de preselección donde se examinarán las solicitudes recibidas. A continuación, el centro de evaluación evaluará el potencial de las personas seleccionadas y las invitará a participar en unas pruebas individuales o en grupo. Igualmente, serán convocadas a una entrevista con el director ejecutivo de la EUIPO y podrá ser a distancia o de forma presunción y en inglés.

Tras este proceso las personas candidatas se incluirán en la lista de reserva.

La sede de la EUIPO en Alicante. / INFORMACIÓN

Requisitos para trabajar en la EUIPO

Para poder apuntarse a esta selección los candidatos deben apuntarse aquí y cumplir todas y cada una de las condiciones que se detallan a continuación:

Condiciones generales

Ser nacional de uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

estar en plena posesión de sus derechos de ciudadanía;

haber cumplido las obligaciones impuestas por la legislación en materia de servicio militar;

ofrecer las garantías de moralidad requeridas para el ejercicio de sus funciones;

cumplir las condiciones de aptitud física para ejercer las funciones señaladas.

Formación

Poseer un nivel educativo equivalente a un ciclo completo de estudios universitarios, acreditado por un diploma, cuando el periodo normal de formación universitaria sea de cuatro años o más,

O BIEN

Poseer un nivel educativo equivalente a un ciclo completo de estudios universitarios, acreditado por un diploma, y experiencia profesional adecuada de al menos un año cuando el período normal de formación universitaria sea de al menos tres años.

Experiencia profesional

Además de la experiencia profesional que se requiere en el punto anterior, tener un mínimo de doce años de experiencia profesional relevante a tiempo completo;

De estos doce años:

al menos cinco años en el ámbito del cumplimiento de derechos de la PI ;

en el ámbito del ; al menos dos años adquiridos en un puesto de dirección de una unidad organizativa integrada por un número significativo de recursos humanos y durante los cuales se haya encargado, entre otras cosas, de la coordinación y la organización del trabajo;

Aptitudes lingüísticas

Tener un conocimiento exhaustivo del inglés (nivel mínimo C1): lengua 1.

Poseer un buen conocimiento de una de las lenguas oficiales de la UE (nivel mínimo B2): lengua 2.

Los niveles indicados se corresponden con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

El programa permite que los emprendedores y pymes puedan ofrecer servicios útiles para los más de 1.700 empleados de la EUIPO. / INFORMACIÓN

Competencias esenciales requeridas para solicitar un puesto de dirección de nivel intermedio

Capacidades directivas generales, incluidas:

aptitud para establecer y revisar los objetivos del servicio dentro de las prioridades y el marco estratégico general de la Agencia;

aptitud para determinar prioridades y centrarse en ellas y para realizar un seguimiento y una evaluación de los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos fijados por el Servicio y los miembros del Servicio, en cooperación con estos;

aptitud para organizar y gestionar el trabajo del Servicio y asignarlo a los miembros del equipo, así como para marcarles objetivos exigentes pero factibles;

capacidad para delegar en los miembros del Servicio asegurándose de que entienden lo que se espera de ellos y cómo contribuye su trabajo a los objetivos del Servicio;

capacidad para escoger colaboradores y crear equipos resilientes con puntos fuertes complementarios adecuados para la consecución eficiente de los objetivos del Servicio;

aptitud para motivar a los miembros del equipo a fin de alcanzar los resultados deseados y a la vez facilitar comentarios periódicos, así como reconocer sus éxitos y sus necesidades de mejora, de manera que puedan alcanzar sus objetivos y rendir al máximo de su potencial;

aptitud para desarrollar y apoyar el desarrollo profesional y las oportunidades de aprendizaje de los miembros del equipo.

Comunicación:

aptitud para expresarse con claridad y para presentar cuestiones complejas de manera sencilla, tanto verbalmente como por escrito, en especial a los miembros del equipo;

aptitud para pedir aportaciones al personal, los socios y las partes interesadas, así como para escucharlos.

Habilidades interpersonales:

aptitud para interactuar con otras personas de manera eficaz, respetuosa y cortés;

aptitud para construir relaciones laborales productivas y cooperativas con sus superiores y con otras unidades y colaboradores.

Capacidades de negociación: