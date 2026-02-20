José Elías carga contra la gestión pública: "Si se hace mal, simplemente otro vendrá después a arreglarlo"
El empresario millonario contrapone la presión de la empresa privada con la falta de consecuencias en lo público y alerta sobre el futuro
El empresario y millonario José Elías ha vuelto a generar debate a través de una publicación en su cuenta de X. El tema en esta ocasion es la lógica de la empresa privada y la de la administración pública. Su mensaje parte de una idea sencilla: cuando gestionas mal una empresa privada, la consecuencia es la quiebra. No hay red, no hay salvavidas y, como él mismo resume, te vas “a la calle y punto”.
En su post, Elías describe la empresa privada como un entorno donde la eficiencia no es opcional. Quien dirige un negocio, sostiene, está obligado a ser eficiente “sí o sí” porque se juega su propio dinero y la supervivencia del proyecto. Una mala decisión, una gestión deficiente o una estrategia equivocada pueden llevar directamente a la desaparición de la empresa.
A partir de ahí, el empresario gira el foco hacia la empresa pública para subrayar las diferencias. En lo público, señala, “no hay resultados inmediatos” y, si se gestiona mal, simplemente “otro vendrá a arreglarlo”. Es decir, no existe el equivalente claro de la quiebra ni un cierre automático por mala gestión. Resume esa percepción con una idea muy clara: parece que en lo público “puedes hacer lo que quieras”, porque no hay miedo a la quiebra ni a perder el propio capital.
Sin embargo, advierte de que pensar que en lo público no hay consecuencias es “engañarse”. El punto clave de su argumento es que el dinero no cae del cielo: siempre, “absolutamente siempre”, hay una consecuencia posterior. Lo que cambia no es la existencia del coste, sino el momento en el que aparece y quién lo soporta. Así, encadena tres ideas muy concretas: si gestionamos mal hoy, lo pagaremos mañana; si no somos eficientes, hipotecamos el futuro; y, si seguimos por ese camino, las pensiones serán muy difíciles de sostener. El mensaje es claro: la factura se retrasa, pero llega.
Esa factura, según el empresario, tiene una dimensión claramente intergeneracional. Si hoy no se administra bien el dinero público, sostiene, mañana habrá menos margen para sostener las pensiones, y eso puede traducirse en prestaciones más bajas, más presión fiscal o recortes en otros ámbitos.
En ese contexto, José Elías lanza una propuesta de fondo: la gestión pública debería aprender un poco más de la privada. En su visión, cuando no hay consecuencias para el gestor público, cuando nadie responde de forma clara por el despilfarro o la ineficiencia, el resultado es siempre el mismo: “el que termina pagando el pato es siempre el ciudadano y eso, tarde o temprano, explota”, concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”