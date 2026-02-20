Pedro Sánchez introduce una modificación para cobrar el subsidio agrario: el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica el cambio

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz ha querido aclarar una de las últimas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros: un plan de ayudas extraordinarias de 7.000 millones de euros para paliar los efectos del temporal en Andalucía y Extremadura.

Las duras condiciones meteorológicas a las que se han visto sometidos los campos andaluces y extremeños han llevado al ejecutivo a aprobar un plan del que 2.800 millones irán destinados al sector agrícola.

“Entre otras medidas, este Decreto Ley se contempla la reducción de 35 a 5 peonadas anuales para poder cobrar el subsidio y la renta agraria”, indica Muñoz.

Por tanto, a partir de la publicación en el BOE de este Real Decreto “a los trabajadores agrícolas les bastará acreditar 5 peonadas dentro de los últimos 12 meses para tener derecho a estas prestaciones”.

¿Qué son las peonadas en el subsidio agrario?

En la web del SEPE se indica que el subsidio agrario es una prestación por desempleo de las personas trabajadoras eventuales del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios de la Seguridad Social (SEASS).

Una peonada es un día de trabajo efectivo en el campo que cotiza a la Seguridad Social y que queda registrado. En el contexto del subsidio agrario las peonadas son la “prueba” de que has trabajado el número mínimo de días exigido para poder solicitar la ayuda.