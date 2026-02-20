Últimas ofertas de trabajo del SEPE: no hace falta experiencia y pagan más de 20.000 euros brutos
Se buscan distintos perfiles para puestos de trabajo muy variados
El portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge a diario centenares de ofertas de trabajo de todo tipo. Todos los días la web ‘Empléate’ publica nuevas vacantes recogidas de particulares, empresas y servicios de empleo de nuestro país.
A través de este servicio puedes consultar los detalles de la oferta y apuntarte a ella si estás registrado en la web. Todo ello puede hacerse de forma sencilla y, además, es gratis.
Ofertas de trabajo del SEPE del viernes 20 de febrero
En el caso de las ofertas de trabajo publicadas hoy, viernes 20 de febrero de 2026, hemos querido filtrar aquellas para las que no se requiere experiencia previa. Muchos trabajadores consideran que no pueden encontrar un empleo porque no tienen conocimientos adquiridos y esto no siempre es así.
Para obtener este resultado hemos utilizado el filtro ‘Experiencia requerida’ que te permite seleccionar entre ‘Más de cinco años’, ‘Más de dos años’, ‘Más de seis meses’ y ‘No se requiere’. Esta última es la que hemos activado y algunos de los resultados que nos ha ofrecido el buscador son los siguientes:
- Peón especialista en producción de tejidos en Zaragoza. Se ofrece un contrato indefinido con jornada completa y un sueldo de 22.000 euros brutos al año.
- Cocinero de platos típicos de República Dominica para Asturias. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa de miércoles a domingo y con un sueldo de 19.358,40 euros brutos al año.
- Enfermero para una residencia en Burgos. Se ofrece un contrato indefinido con jornada flexible (8 horas al mes) y un sueldo de entre 1.200 y 2.000 euros brutos al año.
- Dependiente de relojería en Madrid. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa y con un sueldo de 24.000 euros brutos al año.
- Dos operarios de taller de ortopedia en Madrid. Se busca a personas con discapacidad para un contrato temporal a jornada completa y con un sueldo de entre 15.000 y 17.000 euros brutos al año.
- Se buscan 10 profesores de inglés para inmersión lingüística en Lugo. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de entre 21.600 y 22.800 euros brutos al año.
- Dos operadores de maquinaria para Pontevedra. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con turnos rotativos de mañana-tarde-noche. El sueldo es de entre 1.800 y 2.200 euros brutos.
- Se necesita un médico para una residencia. Se ofrece un contrato indefinido con 14 horas semanales y un sueldo de entre 7.545 y 21.558 euros brutos al año.
- Se busca a una persona para tareas de limpieza general en una residencia y funciones de cocina en Madrid. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de 1.424 euros brutos.
- Se busca un ingeniero técnico comercial del sector industrial para captar clientes y vender bombas de agua y motores eléctricos en Madrid. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de 1.400 euros brutos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”