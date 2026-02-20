Últimas ofertas de trabajo del SEPE: no hace falta experiencia y pagan más de 20.000 euros brutos

El portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) recoge a diario centenares de ofertas de trabajo de todo tipo. Todos los días la web ‘Empléate’ publica nuevas vacantes recogidas de particulares, empresas y servicios de empleo de nuestro país.

A través de este servicio puedes consultar los detalles de la oferta y apuntarte a ella si estás registrado en la web. Todo ello puede hacerse de forma sencilla y, además, es gratis.

Ofertas de trabajo del SEPE del viernes 20 de febrero

En el caso de las ofertas de trabajo publicadas hoy, viernes 20 de febrero de 2026, hemos querido filtrar aquellas para las que no se requiere experiencia previa. Muchos trabajadores consideran que no pueden encontrar un empleo porque no tienen conocimientos adquiridos y esto no siempre es así.

Para obtener este resultado hemos utilizado el filtro ‘Experiencia requerida’ que te permite seleccionar entre ‘Más de cinco años’, ‘Más de dos años’, ‘Más de seis meses’ y ‘No se requiere’. Esta última es la que hemos activado y algunos de los resultados que nos ha ofrecido el buscador son los siguientes: