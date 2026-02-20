Cambian las reglas del subsidio para mayores de 52: así se ajusta la cotización al trabajar con el CAE

El subsidio para mayores de 52 años garantizar un ingreso al tiempo que cotiza para la futura pensión de jubilación. Esa cotización la asume el Estado a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que ingresa las cuotas correspondientes mientras se percibe el subsidio. En condiciones normales, esa cotización se calcula tomando como referencia el 125% de la base mínima de cotización vigente en cada momento, de modo que la protección de cara a la jubilación queda ligada a un estándar mínimo que el propio sistema actualiza cuando cambian los topes de cotización.

Sin embargo, en la letra pequeña del funcionamiento reciente del subsidio aparece un cambio importante que afecta a quienes vuelven a trabajar. Cuando el beneficiario compatibiliza el subsidio con un empleo, el SEPE no mantiene siempre la misma aportación de cotización: se reduce de forma proporcional a las horas trabajadas. Es decir, el subsidio sigue existiendo como ayuda y sigue vinculado a la jubilación, pero el cálculo de la cotización pública cambia cuando entra en juego un contrato.

Según el artículo 280 de la Ley General de la Seguridad Social al percibir el Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), “la base por la que deberá cotizarse se reducirá en proporción a la jornada trabajada”. Esto no significa que el beneficiario “pierda” su protección futura, sino que se modifica la mecánica de quién pone cada parte. Dicho de otra manera: el trabajador no deja de estar cubierto para la jubilación durante ese periodo, pero cambia el origen de las aportaciones. Durante la compatibilidad, la cotización deja de depender solo del SEPE y pasa a repartirse entre la empresa contratante y el propio SEPE.

Desde la entrada en vigor del cambio en noviembre de 2024, los beneficiarios que se reincorporan al mercado laboral —ya sea a tiempo completo o parcial— y se acogen a la compatibilidad mediante el CAE ven cómo se reordena la aportación pública. El esquema termina creando una cotización “a dos vías” mientras dura el CAE (con un máximo de 180 días): por un lado, la empresa cotiza lo que corresponde al contrato; por otro, el SEPE realiza una cotización complementaria, que es menor porque se le aplica la reducción proporcional a la jornada trabajada.

La reforma también diferencia, de forma explícita, qué ocurre según la jornada del nuevo empleo. En el periodo del complemento por colocación a tiempo completo compatible con la prestación y el subsidio, la entidad gestora no ingresará cotizaciones a la Seguridad Social; si la colocación es a tiempo parcial, sí cotiza, pero reduciendo la base en proporción al tiempo trabajado. Este detalle es crucial porque evita una lectura errónea: no es un recorte general “por sistema”, sino una regla que opera cuando hay compatibilidad con empleo bajo el CAE y, además, se comporta de manera distinta según sea jornada completa o parcial. Fuera de ese escenario —si el beneficiario no trabaja— el SEPE continúa asumiendo el coste íntegro de la cotización con la referencia del 125% de la base mínima.