El subsidio para mayores de 52 años está congelado: el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica la razón
El experto aclara que la clave está en un indicador que condiciona la cuantía de esta prestación
El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda asistencial ligada al desempleo que busca proteger a quienes, por edad y trayectoria laboral, suelen encontrar más barreras para volver a trabajar. No es una prestación contributiva, pero garantiza un ingreso mensual estable mientras la persona sigue inscrita como demandante de empleo y cumple los requisitos exigidos. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otras prestaciones, esta lleva varios años congelada por una razón concreta.
¿Por qué el subsidio para mayores de 52 años no sube?
La explicación, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, está en el indicador del que depende. Muñoz enmarca el debate en la dinámica típica del inicio de año, cuando se revisan cifras de referencia “a principios de año se suelen revaloriza muchos importes como son los salarios, los alquileres, las pensiones, pero no el IPREM".
El IPREM sirve como referencia para calcular las cuantías máximas y mínimas que pueden obtener de rentas una persona para poder acceder a determinadas prestaciones sociales como pueden ser las ayudas o pensiones o el acceso a viviendas sociales y sirve también para fijar el límite mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo.”
En esa misma línea, el funcionario concreta el impacto del IPREM en el bolsillo de quien cobra desempleo. “El IPREM determina la cuantía máxima de la prestación por desempleo que puede percibir un trabajador”, señala. Y añade que “el IPREM también determina la cuantía del subsidio, es decir, el subsidio para mayores de 52 años es el 80% del IPREM.” Este punto es el que conecta todas las piezas: si el indicador que marca la cuantía no cambia, entonces el resultado final tampoco.
A partir de ahí, Muñoz remata con la pregunta clave para que se entienda por qué el subsidio queda congelado: su cuantía. Y la respuesta es que “el IPREM para el año 2026 se mantiene congelado en 600 euros mensuales, no se ha revalorizado desde 2023.” Así explica el núcleo del asunto: mientras otras magnitudes se han actualizado, el IPREM —que funciona como referencia transversal— se mantiene igual. Y si el subsidio para mayores de 52 es el 80% del IPREM, esa congelación se traslada automáticamente al importe que cobra la persona beneficiaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- Los que sacan a la luz los controles policiales en Les Naus de Alicante: alquileres no permitidos y maridos “fuera de vista”
- El alto perfil de propietarios de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante: de empresarios a profesionales liberales
- La flota de cerco desembarca 2.500 cajas de sardina en una sola jornada en la lonja de Torrevieja
- Dos emprendedores de Elda revolucionan el calzado con zapatillas impresas en 3D
- La familia de una mujer muerta en Alicante tras operarse de cadera en una clínica del plan de choque llevará a Sanidad a los tribunales
- Pedro Piqueras y su idilio de 35 años con este pueblo de Alicante: “Me parece un sitio único”