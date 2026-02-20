El subsidio para mayores de 52 años está congelado: el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz explica la razón

El subsidio para mayores de 52 años es una ayuda asistencial ligada al desempleo que busca proteger a quienes, por edad y trayectoria laboral, suelen encontrar más barreras para volver a trabajar. No es una prestación contributiva, pero garantiza un ingreso mensual estable mientras la persona sigue inscrita como demandante de empleo y cumple los requisitos exigidos. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con otras prestaciones, esta lleva varios años congelada por una razón concreta.

¿Por qué el subsidio para mayores de 52 años no sube?

La explicación, según Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, está en el indicador del que depende. Muñoz enmarca el debate en la dinámica típica del inicio de año, cuando se revisan cifras de referencia “a principios de año se suelen revaloriza muchos importes como son los salarios, los alquileres, las pensiones, pero no el IPREM".

El IPREM sirve como referencia para calcular las cuantías máximas y mínimas que pueden obtener de rentas una persona para poder acceder a determinadas prestaciones sociales como pueden ser las ayudas o pensiones o el acceso a viviendas sociales y sirve también para fijar el límite mínimo y máximo de las prestaciones por desempleo.”

En esa misma línea, el funcionario concreta el impacto del IPREM en el bolsillo de quien cobra desempleo. “El IPREM determina la cuantía máxima de la prestación por desempleo que puede percibir un trabajador”, señala. Y añade que “el IPREM también determina la cuantía del subsidio, es decir, el subsidio para mayores de 52 años es el 80% del IPREM.” Este punto es el que conecta todas las piezas: si el indicador que marca la cuantía no cambia, entonces el resultado final tampoco.

Noticias relacionadas

A partir de ahí, Muñoz remata con la pregunta clave para que se entienda por qué el subsidio queda congelado: su cuantía. Y la respuesta es que “el IPREM para el año 2026 se mantiene congelado en 600 euros mensuales, no se ha revalorizado desde 2023.” Así explica el núcleo del asunto: mientras otras magnitudes se han actualizado, el IPREM —que funciona como referencia transversal— se mantiene igual. Y si el subsidio para mayores de 52 es el 80% del IPREM, esa congelación se traslada automáticamente al importe que cobra la persona beneficiaria.