Aparta a una compañera de trabajo y ella le denuncia por lesiones: la Audiencia anula la sentencia que le condenaba a pagarle 135 euros

¿Un roce o una lesión? Dos compañeros de trabajo tuvieron un “encontronazo” en su puesto de trabajo y el tema acabó en los tribunales. Uno apartó levemente a una compañera al apartarla porque no podía pasar y ella le denunció por lesiones.

Esta denuncia ha llegado a la Audiencia Provincial de Murcia que ha decidido revocar una primera sentencia de un juzgado de instrucción que consideraba probado que este roce le causó una contusión y dolor a la palpación, aunque la intención del acusado no fuera lesionarla. Por eso le condenó a una multa de 135 euros.

Por su parte, la Audiencia dice que no está probado que ese ligero roce producido al pasar le produjera lesión alguna a ella, tal y como recoge EFE. La Sala, al estimar el recurso del acusado, dice que los hechos se produjeron en unos momentos de tensión vividos por ellos por cuestiones relacionadas con el trabajo. Y añade que las imágenes ofrecidas por las cámaras de vigilancia del local permiten deducir que ese ligero roce fue incapaz de producir lesión alguna a la denunciante, como lo demuestra también el hecho de que ocurrido el mismo ella siguió trabajando con normalidad.

Recalca también la Audiencia que aunque el parte médico recogía la existencia de una contusión y dolor, el mismo reflejaba lo expuesto por la denunciante, y añade el tribunal que el informe forense precisaba que tardó solo un día en curar.