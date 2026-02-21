Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre la baja empleabilidad: “Los españoles quieren trabajar donde les gusta, no donde pueden”

España ya no es el país del paro estructural que marcó los años 80 y 90. El empleo ha crecido y las cifras de ocupación han mejorado de forma sostenida. Pero eso no significa que todos los problemas estén resueltos.

El economista Gonzalo Bernardos lo resume así: “España es un gran éxito generando empleo, pero tiene problemas en generar salario en términos de poder adquisitivo”.

Del paro masivo a la preocupación por el salario real

Durante décadas, el gran drama fue la falta de trabajo. “Durante muchas décadas de los años 80, 90 y finales de los 70 España fracasó tremendamente en originar empleo”, recuerda Bernardos. En aquel contexto, explica, “había mucho paro, pero, sobre todo, subían bastante los salarios”.

Lucía Feijoo Viera

Ahora el escenario es diferente. El empleo crece, pero el debate se ha trasladado al poder de compra. No se trata solo de cuánto se cobra, sino de cuánto permite vivir ese salario.

Para el economista, hay un elemento que suele pasar desapercibido: “Hay que considerar que lo que cobramos no es lo que entra en nuestro bolsillo sino lo que pagan las empresas”. Y añade un matiz relevante: “Hay una parte muy grande que es derivada de las pensiones ya que pagamos muchas cotizaciones sociales porque en España son las mejores pensiones”.

La comparación que sorprende: España frente al norte de Europa

En medio del debate sobre sueldos y nivel de vida, Bernardos introduce una comparación que rompe esquemas: “Si miramos la renta en términos de poder adquisitivo, España tiene más que Finlandia y más que Dinamarca, aunque por debajo de la Unión Europea”.

La afirmación pone el foco en cómo se mide la riqueza real y cómo influyen los precios en el cálculo del bienestar económico.

Un problema de empleabilidad

Más allá de cifras macroeconómicas, Bernardos apunta a una cuestión que considera estructural. “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”, advierte.

El economista sostiene que existe una diferencia notable entre la actitud laboral de nacionales y extranjeros: “Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que de españoles es un 56%”.

Desde su punto de vista, “la capacidad de empleabilidad de los españoles es baja porque quieren trabajar donde les gusta, no donde pueden”. Y concluye que “nos encontramos con un desajuste tremendo entre oferta y demanda ya que donde los españoles quieren no encuentran trabajo y donde los empresarios buscan trabajadores, les cuesta encontrar nacionales”.

Gonzalo Bernardos, sobre el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante: "El dinero en negro se ha pedido toda la vida"

Más empleo, nuevos desafíos

El análisis no dibuja un escenario negativo, pero sí plantea un cambio de foco. España ha superado en parte su histórico problema de paro masivo. Ahora el reto es otro: mejorar salarios reales, ajustar el mercado laboral y adaptar la oferta y la demanda de trabajo.

Un cambio de etapa que, según Bernardos, obliga a repensar cómo se mide el éxito económico del país.