Hacienda empieza a enviar las “paralelas” a miles de autónomos por errores en la Renta

Para muchos trabajadores autónomos el proceso de la campaña de la Renta aún no ha concluido. La Agencia Tributaria ha comenzado a enviar masivamente liquidaciones complementarias, comúnmente denominadas "paralelas", tras identificar errores o discrepancias en las declaraciones realizadas el año pasado.

De forma habitual, los primeros meses posteriores al cierre de la campaña se dedican a tramitar devoluciones sin incidencias. En los casos donde los datos declarados coinciden con la información disponible en Hacienda -como retenciones reportadas por clientes, ingresos registrados por terceros o ayudas públicas correctamente incorporadas-, los expedientes se resuelven de manera ágil y sin complicaciones adicionales.

La situación se complica cuando surgen diferencias entre lo declarado y los registros de Hacienda. En estos casos, comienza un proceso de revisión más detallado, cuyo nivel de actividad se intensifica en este periodo.

Aspectos que Hacienda está verificando a los autónomos

El cruce de datos es cada vez más riguroso. Para los autónomos, las inspecciones suelen concentrarse en áreas como:

Ingresos que no coinciden con los comunicados por empresas, bancos o plataformas.

Retenciones aplicadas que no corresponden con la información proporcionada por los clientes en sus modelos informativos.

Deducciones de gastos sin una justificación suficiente.

Subvenciones o ayudas públicas omitidas o mal declaradas.

Cuando el sistema detecta estas discrepancias, la declaración se marca para revisión y puede derivar en una propuesta de liquidación provisional. En dicho informe, Hacienda realiza un nuevo cálculo del impuesto y otorga al contribuyente la posibilidad de presentar alegaciones antes de emitir una resolución definitiva.

Pasos a seguir al recibir una "paralela"

Recibir una notificación no implica necesariamente haber cometido fraude, pero sí requiere una acción por parte del autónomo. Los plazos para responder suelen estar entre 10 y 15 días hábiles y no responder dentro de este período puede acarrear sanciones.

En caso de que la declaración hubiese dado como resultado un importe a pagar y el ingreso correspondiente no se haya efectuado dentro del plazo, los recargos aplicables aumentan en función del momento de regularización. Un pago voluntario fuera de plazo se penaliza con un recargo del 5%, mientras que si existe un requerimiento previo por parte de Hacienda, dicho recargo puede ascender al 10% o incluso al 20%, dependiendo del tiempo transcurrido desde la notificación.

En situaciones más avanzadas, es posible que se emitan providencias de apremio o, en el peor de los casos, embargos si la deuda sigue pendiente.

Un período de revisión de cuatro años

Para los autónomos es importante saber que la revisión no termina con la devolución inicial. La Agencia Tributaria cuenta con hasta cuatro años para examinar cualquier declaración y reclamar las diferencias que considere necesarias si identifica errores en los datos presentados.

Por esta razón, los especialistas aconsejan analizar minuciosamente toda notificación recibida, reunir la documentación requerida y responder dentro del plazo establecido. Es preferible realizar estas gestiones mediante la Sede Electrónica utilizando certificado digital o el sistema Cl@ve.

Con millones de declaraciones procesadas durante la última campaña, esta etapa de revisión forma parte del funcionamiento habitual de Hacienda. Para los autónomos, prestar especial atención a ingresos y deducciones antes de presentar su declaración sigue siendo fundamental para evitar que una "paralela" se convierta en un problema mayor.