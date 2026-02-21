Hacienda confirma que hay un seguro que puede salvarte más de 1.300 euros en tu declaración de la Renta: estos son los requisitos

Hacienda ha vuelto a poner el foco sobre una deducción fiscal poco conocida pero potencialmente muy rentable para miles de contribuyentes en España: el seguro del hogar vinculado a la hipoteca, que puede generar un ahorro fiscal de hasta 1.356 euros en la declaración de la Renta que se presenta en 2026.

Este beneficio, que suele pasar desapercibido incluso para propietarios con vivienda habitual, forma parte del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, vigente solo para quienes compraron su casa antes del 1 de enero de 2013.

¿Cómo funciona realmente esta deducción?

En términos generales, el seguro de hogar no da derecho automáticamente a deducción por el simple hecho de estar contratado. Para que pueda tener impacto fiscal, deben cumplirse estos requisitos clave:

Ser la vivienda habitual y haber sido comprada antes del 1 de enero de 2013. Esta es la condición legal que mantiene vigente un régimen de deducción que fue suprimido para compras posteriores a esa fecha. (Agencia Tributaria)

Esta es la condición legal que mantiene vigente un régimen de deducción que fue suprimido para compras posteriores a esa fecha. (Agencia Tributaria) El seguro de hogar debe estar vinculado al préstamo hipotecario y contratado con la misma entidad financiera desde el inicio de la hipoteca.

y contratado con la misma entidad financiera desde el inicio de la hipoteca. La póliza tiene que cubrir riesgos esenciales del inmueble (incendios, daños estructurales, inundaciones, etc.) y no únicamente coberturas complementarias.

Si estos criterios se cumplen, la Agencia Tributaria permite integrar parte de lo pagado por el seguro dentro de la base de deducción por inversión en vivienda habitual, que tiene un máximo de 9.040 euros por contribuyente. Sobre esa base, se aplica un porcentaje del 15%, lo que da lugar a un ahorro fiscal máximo de 1.356 euros.

¿Quién puede beneficiarse?

Este tratamiento fiscal no aplica a todos los propietarios de viviendas ni a todas las pólizas de seguro de hogar, sino únicamente a casos bien definidos:

Propietarios que compraron antes de 2013 y aún están pagando hipoteca.

y aún están pagando hipoteca. Autónomos que utilizan parte de su vivienda habitual para la actividad profesional pueden deducir proporcionalmente también la parte correspondiente del seguro.

pueden deducir proporcionalmente también la parte correspondiente del seguro. Propietarios que alquilan su vivienda pueden incluir el seguro como gasto necesario para obtener rendimiento del alquiler, aunque en este caso no entra en la deducción por inversión en vivienda habitual, sino como gasto deducible del rendimiento del alquiler.

Muy importante también conocer lo que no se desgrava:

No se aplica a propietarios que compraron a partir de 2013.

No se deduce el total de la prima del seguro, sino solo la parte compatible con el régimen fiscal de la hipoteca.

Coberturas que no forman parte de los riesgos esenciales no influyen en la deducción.

Aunque pocos contribuyentes conocen este detalle, el seguro de hogar bien estructurado puede darte un ahorro fiscal significativo en la campaña de la Renta 2026, siempre que tu vivienda habitual y tu hipoteca cumplan con los requisitos legales previstos en el régimen transitorio de la Ley del IRPF.

Antes de aplicar la deducción, revisa tu contrato de hipoteca y tu póliza —y, si cabe, consulta con tu gestor fiscal— para confirmar qué parte de tus pagos es realmente deducible.