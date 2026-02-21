Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deniegan la incapacidad permanente total a una conductora de autobús con halo nocturno y sensación de moscas volantes

La mujer sufre estas dolencias después de someterse a una operación de cataratas

Una operación de cataratas le dejó a una conductora halo nocturno y moscas volantes

O. Casado

Se operó de cataratas y ahora padece halo nocturno y sensación de moscas volantes. Esta conductora de autobús ha visto cómo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazaba concederle la incapacidad permanente total tras presentar un recurso.

En su resolución, el TSJPV considera que el estado de la trabajadora es “completamente apta para el ejercicio de su profesión”. Así explica que la mujer “conserva la plenitud de la vista” y que las molestias que sufre son “muy” habituales tras una operación de cataratas.

Tal y como recoge el Poder Judicial en su página web, el texto señala que “el halo nocturno se produce en torno a los puntos de luz, sin mermar la visión ni generar deslumbramiento importante. La sensación de moscas volantes se produce en situaciones de gran luminosidad y es habitual acostumbrarse sin repercusión alguna”.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

