Rechazan la invalidez absoluta de una dependienta de 47 años que tiene depresión, ansiedad, fibromialgia, disautonomía y fatiga crónica

La justicia ha desestimado la petición de una dependienta de 47 años que había solicitado la invalidez absoluta pese a tener reconocida la incapacidad para ejercer su profesión. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso de la mujer y confirma la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social que fue posteriormente ratificada por un juzgado de Badajoz.

La sentencia, que ha dado a conocer el Poder Judicial, recoge que la trabajadora sufre un trastorno depresivo y de ansiedad, fibromialgia, síndrome disautonómico y fatiga crónica, lo que propicia que sufra una limitación funcional y cierta dificultad para realizar actividades con requerimientos de carga física.

Desestimado el recurso de la trabajadora

La Sala recuerda que la recurrente no puede pretender de nuevo la valoración total de las pruebas practicadas o “una valoración distinta de una prueba que el juzgador ‘a quo’ ya tuvo presente e interpretó de una determinada manera, evitando todo subjetivismo parcial e interesado en detrimento del criterio judicial, más objetivo, imparcial y desinteresado”.

Asimismo, señala que el magistrado no ha considerado acreditados los hechos que pretende introducir ahora la recurrente al relato fáctico de la sentencia, para sustituir la valoración objetiva de aquel por otra “particular, subjetiva e interesada”. La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.