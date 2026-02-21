Miguel Benito, abogado, enumera tres abusos laborales habituales en las empresas: "Son ilegales"
El creador de contenido Empleado Informado alerta de prácticas normalizadas que vulneran derechos básicos de los trabajadores
Muchas conductas que se repiten a diario en las empresas no solo son abusivas, sino directamente ilegales. Así lo advierte Miguel Benito, abogado laboralista y divulgador en redes sociales, en uno de sus vídeos más recientes, donde enumera tres abusos laborales habituales que siguen produciéndose con total normalidad.
El primero tiene que ver con la disponibilidad fuera de la jornada. “Salvo que te paguen expresamente un complemento salarial como las guardias, no tienes ninguna obligación de ir”, explica. En estos casos, recuerda, se trataría de horas extra, y la ley es clara: son voluntarias y no pueden imponerse al trabajador.
El segundo abuso afecta a una práctica cada vez más extendida: los grupos de trabajo en el móvil personal. “Los grupos del trabajo en WhatsApp son ilegales”, afirma Benito, salvo en dos supuestos muy concretos: que la empresa facilite un teléfono corporativo o que el trabajador acepte expresamente formar parte del grupo con su móvil personal. De lo contrario, advierte, la empresa podría enfrentarse a sanciones importantes por vulnerar la normativa de protección de datos.
El tercer punto tiene que ver con uno de los derechos más desconocidos: la desconexión digital. “Salvo que te paguen un plus por disponibilidad, no tienes ninguna obligación a contestar fuera de tu trabajo”, recalca el abogado. Responder llamadas, mensajes o correos fuera del horario laboral no es obligatorio y exigirlo sin compensación económica supone una vulneración clara de la ley.
Miguel Benito insiste en que estos abusos se han normalizado con el tiempo, pero eso no los convierte en legales. “Son prácticas que muchas empresas dan por hechas, pero no lo son”, recuerda. Por eso, anima a los trabajadores a informarse, poner límites y reclamar cuando sea necesario, ya que conocer los derechos laborales es el primer paso para que se respeten.
