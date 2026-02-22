El abogado laboralista Ignacio Solsona desvela cómo cotizar sin trabajar: "Cinco fórmulas para mejorar tu pensión sin tener empleo"

Cotizar sin trabajar puede parecer imposible, pero no lo es. En España existen mecanismos legales que permiten seguir sumando años a la Seguridad Social aunque no trabajes. El abogado laboralista Ignacio Solsona ha explicado en un reciente vídeo cinco fórmulas para hacerlo a través del convenio especial, una herramienta poco conocida que puede marcar la diferencia en la futura pensión.

¿Qué significa cotizar sin trabajar?

Cotizar sin trabajar consiste en suscribir un convenio especial con la Seguridad Social. A través de este mecanismo, una persona puede seguir sumando años de cotización aunque haya dejado su empleo, haya cesado como autónomo o haya agotado una prestación.

Estos convenios especiales pueden mejorar la pensión de jubilación, pero también influyen en prestaciones como la incapacidad permanente, la viudedad, la orfandad o las pensiones en favor de familiares.

El convenio especial ordinario

Es la fórmula más habitual para cotizar sin trabajar. Pueden solicitarlo trabajadores despedidos, personas que han pedido la baja voluntaria, autónomos que cesan su actividad o desempleados que han agotado el paro.

Para acceder, es necesario haber cotizado al menos 1.080 días en los últimos 12 años. El plazo general para solicitarlo es de un año desde que se deja de cotizar, aunque si se quiere que tenga efectos inmediatos debe pedirse en los primeros 90 días.

La cuota depende de la base elegida. Por ejemplo, para una base de 2.500 euros, la cuota ronda los 687 euros mensuales en 2026, teniendo en cuenta el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

Subsidio para mayores de 52 años

Las personas que cobran el subsidio para mayores de 52 años ya cotizan por el 125% de la base mínima. Sin embargo, si antes tenían bases superiores, pueden suscribir un convenio especial más económico para mantener su nivel.

En el mismo ejemplo de 2.500 euros de base, la cuota sería de unos 286 euros mensuales, ya que el SEPE asume parte de la cotización. Esta modalidad también permite cotizar sin trabajar con un menor coste.

El plazo para solicitarlo es de un año desde el reconocimiento del subsidio. La cuota es más económica que en el convenio ordinario, ya que el SEPE asume parte de la cotización.

Regularizar prácticas no cotizadas

Otra vía para cotizar sin trabajar es el convenio especial por prácticas, aprobado en 2024 y vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Permite sumar a la vida laboral periodos de prácticas universitarias, de formación profesional o becas que no cotizaron en su momento.

La cuota se calcula según la base mínima de la época en que se realizaron. En muchos casos, si se trata de los años 90, no supera los 100 euros mensuales.

Convenio gratuito para cuidadores y mayores de 55 años

Los cuidadores no profesionales de personas con dependencia reconocida pueden cotizar sin trabajar de forma gratuita. El Estado asume la cotización, que puede llegar al 100% de la base mínima en casos de gran dependencia.

Por otro lado, los trabajadores mayores de 55 años afectados por un despido colectivo tienen derecho a que la empresa pague un convenio especial hasta los 61 o 63 años, según el caso.

Qué tener en cuenta antes de firmar

Antes de optar por cotizar sin trabajar mediante un convenio especial, es importante hacer cálculos. Alcanzar los 35 años cotizados permite acceder a la jubilación anticipada, mientras que para jubilarse a los 65 años en 2026 se exigen 38 años y medio.

El coste mensual, la base elegida y la mejora estimada en la pensión son factores clave para decidir si compensa suscribir un convenio especial y seguir cotizando sin trabajar durante un periodo determinado.