Muchos autónomos no saben cuánto cobrarán al jubilarse en 2026: estas son las cifras reales

Ha costado, pero finalmente España ha aprobado la revalorización de las pensiones para 2026. Y esta actualización viene con incrementos diseñados para proteger el poder adquisitivo de pensionistas, incluidos autónomos con bajos historiales de cotización. Aunque la normativa oficial establece subidas para todas las pensiones contributivas, lo que realmente cobrará un autónomo al jubilarse puede variar mucho según sus ingresos y situación familiar.

En términos generales, las pensiones contributivas del sistema se revalorizan un 2,7% desde el 1 de enero de 2026, en línea con el índice de precios al consumo. Para los que tienen pensiones muy bajas, la ley prevé cuantías mínimas que pueden llegar hasta alrededor de 17.592 euros al año si existe cónyuge a cargo, o cerca de 13.107 si el titular vive solo y tiene 65 años o más.

Cómo se garantiza esa cantidad

Cuando la pensión calculada a partir de tus años cotizados queda por debajo de la cuantía mínima legal, la Seguridad Social aplica lo que se llama “complemento a mínimos” para elevarla hasta ese umbral establecido.

Este mecanismo es frecuente en el caso de personas que han cotizado por la base mínima, como muchos autónomos. En España, más de dos millones de pensiones contributivas reciben estos complementos, lo que subraya su importancia estructural dentro del sistema público.

Sin embargo, no todos los autónomos recibirán automáticamente el complemento. Para poder acceder a él, además de tener una pensión inferior al mínimo legal, el pensionista no debe superar unos límites de ingresos anuales. En 2026, estos límites rondan aproximadamente 9.442 euros si no hay cónyuge a cargo y 11.013 si sí lo hay. Si tus ingresos por trabajo, alquileres u otras fuentes superan estas cifras, la Seguridad Social puede eliminar total o parcialmente el complemento, y con ello la cuantía final de tu pensión.

Importes orientativos para 2026

Aunque cada caso es distinto, y depende de años cotizados, tipo de régimen y situación familiar, estos son valores oficiales de referencia para las pensiones mínimas contributivas en 2026, según el propio Gobierno:

Con cónyuge a cargo: aproximadamente 17.592 euros al año .

aproximadamente . Titular mayor de 65 años sin cónyuge: alrededor de 13.107 euros al año .

alrededor de . Pensiones no contributivas (para quienes no han cotizado lo suficiente): cerca de 8.803 euros anuales.

Si la pensión calculada por cotización es inferior a estos mínimos, el complemento a mínimos puede elevarte hasta ellos (siempre que se cumplan los requisitos de ingresos).

Qué ocurre si pierdes el complemento

Es importante saber que el complemento no es vitalicio ni automático. Si en algún momento tus ingresos superan los límites fijados, tendrás que notificarlo a la Seguridad Social y podrías dejar de percibirlo. Incluso, si no informas de un cambio de situación, podrías enfrentarte a la obligación de devolver cantidades percibidas indebidamente.

En definitiva, la pensión de un autónomo que ha cotizado por la base mínima puede estar muy por debajo de la media general si no se activa el complemento a mínimos; pero si cumple los requisitos, la normativa vigente en 2026 le permite garantizar un ingreso mínimo anual acorde con las cuantías oficiales.