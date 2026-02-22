David Jiménez, abogado experto en herencias: “El ex puede tener derecho a la pensión de viudedad”

La pensión de viudedad para divorciados genera muchas dudas entre quienes han pasado por una separación o divorcio. ¿Puede un exmarido o exmujer cobrar esta ayuda tras el fallecimiento? La respuesta no es siempre la misma.

Según explica David Jiménez, abogado experto en herencias, “en algunos supuestos sí, especialmente en divorcios anteriores a 2008 y si se cumplen ciertos requisitos”.

La fecha del divorcio marca la diferencia

Uno de los puntos más importantes en la pensión de viudedad para divorciados es la fecha de la sentencia de divorcio. No es lo mismo haberse divorciado antes de 2008 que después. La ley cambió ese año y estableció nuevos criterios.

En general, para que el excónyuge pueda acceder a la pensión de viudedad para divorciados, debe existir una pensión compensatoria reconocida en la sentencia. Es decir, que una de las partes estuviera recibiendo una cantidad económica tras el divorcio por existir un desequilibrio económico.

Sin embargo, en divorcios anteriores a 2008, la normativa es más flexible en algunos casos. Según indica el abogado, “especialmente de 2008 para atrás", podrían darse circunstancias que permitan el acceso a la prestación.

Estos son los requisitos que deben cumplirse

Para acceder a la pensión de viudedad para divorciados es fundamental que se cumplan determinadas condiciones legales. Entre ellas que:

El matrimonio haya durado un tiempo mínimo.

No se ha contraído nuevo matrimonio.

Existe pensión compensatoria (en la mayoría de los casos posteriores a 2008).

La persona solicitante no tiene ingresos superiores a los límites establecidos.

Además, la Seguridad Social revisa cada caso de forma individual. No todos los divorciados tienen derecho automático a esta prestación.

Otro aspecto relevante es que el ex puede conseguir dinero según la modificación fiscal introducida en su momento. Estas reformas legales han provocado que algunas personas divorciadas tengan derecho a una parte de la pensión de viudedad, incluso aunque el fallecido hubiera rehecho su vida.

¿Qué ocurre si hay nuevo cónyuge?

En situaciones donde el fallecido estaba casado de nuevo, la pensión de viudedad para divorciados puede repartirse entre el cónyuge actual y el excónyuge, siempre que este último cumpla los requisitos legales.

El reparto suele hacerse en proporción al tiempo que cada uno convivió con el fallecido. Este punto genera muchas consultas y también conflictos legales, ya que afecta directamente a la cuantía final que percibirá cada beneficiario.

Por eso, los expertos recomiendan revisar bien la sentencia de divorcio y consultar con un especialista antes de iniciar cualquier trámite.

Un tema que preocupa a miles de personas

La pensión de viudedad para divorciados es una cuestión que afecta a muchas personas en España, especialmente a quienes se divorciaron hace años y desconocen si mantienen algún derecho.

En un contexto donde las pensiones son una fuente clave de ingresos para muchas familias, conocer la normativa puede marcar una gran diferencia. La clave está en analizar la fecha del divorcio, las condiciones económicas fijadas en su momento y las posibles modificaciones legales aplicables.

Entender cómo funciona la pensión de viudedad para divorciados permite anticiparse y evitar sorpresas cuando llega el momento de solicitarla ante la Seguridad Social.