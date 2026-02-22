El empresario José Elías lo tiene claro: no montes nunca una empresa con "este tío"
En su planteamiento, un currante cobra un sueldo y un socio invierte, y por eso desconfía de quien “quiere ser socio pero no pone pasta”,
El empresario José Elías, fundador de Audax Renovables, ha lanzado uno de sus famosos post en X esta vez opinando sobre qué es un socio y en qué se diferencia entre un currante. Sus líneas han generado la acostumbrada cascada de réplicas a favor y en contra, al empresario. "O eres un currante o eres un socio", sentenciaba el multimillonario.
"Quiere acciones gratis"
No mezclar trabajo con propiedad: en esta premisa se resume la opinión de José Elías sobre el accionariado y la clase trabajadora. Qué es un socio y qué es un currante más se diferencia, según afirma, en quién pone o no la pasta. En este sentido tiene clara una premisa sobre con quién sí y con quién no montar un proyecto de empresa: “Nunca montes una empresa con un tío que no pone pasta”.
“O eres currante o eres socio”, porque “son dos cosas totalmente separadas”. En su planteamiento, un currante cobra un sueldo y un socio invierte, y por eso desconfía de quien “quiere ser socio pero no pone pasta”, al que define como “un currante que quiere acciones gratis”.
No regalar a quien no arriesga
Para Elías, no se debe "regalar acciones a quien no arriesga nada" ya que, cuando lleguen los apuros, esta persona podría desentenderse y "dejarte tirado con el marrón porque no tiene nada que perder". Por eso formula una regla “innegociable” para entrar en el capital: “Todo el mundo que se lleva acciones pone pasta”. No se fija en la cantidad —“me da igual si es 5, 10 o 25”— sino en el compromiso: “tienen que jugarse algo”. Y remata con una conclusión: “Si alguien no está dispuesto a arriesgar su dinero, tampoco estará cuando haya que aguantar el golpe”.
