Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Muchos trabajadores llevan años en la empresa y no entienden el motivo por el que su sueldo no sube”

Es una de las preguntas que más se repite entre trabajadores con años de experiencia en la misma empresa: por qué el salario no aumenta con el paso del tiempo. Así lo plantea Ignacio de la Calzada, abogado laboralista y divulgador en redes sociales, en uno de sus últimos vídeos. “¿Cuántos de vosotros lleváis años en la empresa y no veis que suba vuestro sueldo por antigüedad?”, se pregunta, recogiendo una inquietud muy extendida.

Muchos trabajadores llegan a pensar que se trata de una irregularidad. “La mayoría me decís: ‘Oye, Nacho, esto no me lo pagan. ¿Es legal?’”, relata. Y la respuesta, aunque no guste, es clara: “Es algo triste… pero cierto. No tiene por qué ser ilegal”. Según aclara, la antigüedad no es un derecho automático para todos los trabajadores.

El punto clave está en el convenio colectivo. “Solo tendrán derecho aquellos que lo tienen previsto en su convenio colectivo”, explica. Este documento es el que regula cada sector y determina qué conceptos salariales existen. “Si ahí no se establece el concepto de antigüedad, no tendrás derecho a cobrarla”, añade.

De la Calzada también aborda una situación habitual en muchas empresas: trabajadores veteranos que sí perciben ese complemento mientras otros no. “Me dirás: ‘Es que hay trabajadores de hace muchos años que sí lo cobran’”, señala. La explicación suele estar en cambios normativos. “Puede ser porque hace años sí estaba previsto en el convenio colectivo y ahora se ha eliminado. Esto pasa frecuentemente”.

Para salir de dudas, el abogado propone un método sencillo. “Tienes que ir a tu contrato de trabajo, a la cláusula séptima, y buscar el convenio colectivo que te aplica”, explica. A partir de ahí, basta con localizar ese convenio y revisar los complementos salariales. “Hay una parte que normalmente se llama estructura salarial. Ahí verás el salario base, los complementos y si está o no la antigüedad”.

Si ese concepto no aparece, el mensaje es contundente. “Si la antigüedad no aparece por ningún sitio, lo lamento mucho, pero no tienes derecho”, afirma. En ese caso, el trabajador no puede reclamar judicialmente ese complemento. “No puedes cobrarla ni pedirla”, aclara, aunque sí deja una vía abierta: “Podrás negociar con tu empresa un aumento de salario”.

Finalmente, Ignacio de la Calzada amplía el aviso a otros conceptos habituales. “Esto vale tanto para la antigüedad como para cualquier otro complemento: penosidad, toxicidad… si no están en tu convenio, no existen”. Un recordatorio de que, en materia salarial, la clave no está en los años trabajados, sino en lo que marque el convenio colectivo aplicable.