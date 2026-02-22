¿Puede obligarme el banco a abrir una cuenta para recibir el dinero de una herencia?

Recibir una herencia no siempre es un trámite sencillo, especialmente cuando entra en juego el banco. Una de las situaciones más habituales es que la entidad proponga en abrir una nueva cuenta bancaria para ingresar el dinero heredado. Pero, ¿puede hacerlo de forma obligatoria? La respuesta no es tan simple como muchos creen.

Así lo explica Laura Lobo, abogada especializada en asuntos familiares, en un vídeo publicado en redes sociales. “En ocasiones, cuando se recibe una herencia, el banco obliga a abrir una nueva cuenta bancaria donde transferir ese dinero”, señala, planteando una duda muy común entre los herederos.

La clave está en distinguir entre lo que el banco puede ofrecer y lo que puede imponer. “La realidad es que no existe un procedimiento legal en virtud del cual el banco deba entregar el dinero de la herencia a los herederos”, explica Lobo. Eso sí, la entidad sí tiene una obligación clara: “El banco debe ofrecer un modo gratuito para poner a disposición de los herederos el saldo de las cuentas bancarias”.

Lo que no puede hacer es imponer una única vía. “No puede imponer ninguna forma”, aclara la abogada. Es decir, el banco puede proponer la apertura de una nueva cuenta, pero la decisión final corresponde al heredero. “Puede ofrecerte abrir una nueva cuenta bancaria… pero tú debes aceptarlo”, subraya.

Si el heredero no está de acuerdo con esa opción, la entidad está obligada a plantear alternativas. Entre ellas, Laura Lobo enumera varias posibilidades: “La entrega en efectivo del dinero, la transferencia a otra cuenta que ya existía previamente o la emisión de un cheque bancario”.

Eso sí, la abogada lanza una advertencia importante antes de aceptar cualquiera de estas opciones. “Mucho cuidado”, señala, porque no todos los métodos alternativos son necesariamente gratuitos. “Infórmate de que sea gratuito, ya que no todos los medios pueden considerarse como tales y algunos sí llevan aparejadas comisiones”.