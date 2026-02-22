Esto es lo que pasa si envías una transferencia al IBAN equivocado: confirmado por el Banco de España

Enviar una transferencia bancaria es un gesto cotidiano. Pagos, alquileres, compras o préstamos entre amigos se resuelven en segundos desde el móvil. Pero, ¿qué ocurre si te equivocas al escribir el IBAN? El Banco de España explica a través de su página web qué ocurre en estos casos, si se puede recuperar el dinero y qué obligaciones tienen las entidades financieras.

El IBAN, la clave de toda transferencia bancaria

El IBAN es el código que identifica una cuenta bancaria. En España está formado por 24 caracteres, entre letras y números. Es único para cada cuenta y funciona como un DNI bancario válido en cualquier país que utilice este sistema internacional.

Dentro de esos 24 caracteres hay dos dígitos de control. Esto significa que, si se introduce mal alguno de los números, el sistema suele detectar el error automáticamente y avisa antes de completar la operación. Este mecanismo reduce mucho las equivocaciones, pero no las elimina por completo.

El problema aparece cuando el IBAN introducido existe y pertenece a otra persona. En ese caso, la transferencia se ejecuta correctamente desde el punto de vista técnico, aunque el destinatario no sea el que tú querías.

Qué obligaciones tienen las entidades financieras

El Banco de España recuerda un punto importante: cuando el cliente ordena una transferencia con un IBAN concreto y el banco la ejecuta tal como fue indicada, la operación se considera correctamente realizada.

Además, las transferencias son irrevocables. Esto quiere decir que, una vez enviadas, no se pueden anular de forma automática, ya sean ordinarias o inmediatas. Si el dinero llega a otra cuenta por un error al teclear el IBAN, la entidad financiera no puede devolverlo por su cuenta.

En estos casos, el banco puede intentar contactar con la entidad del beneficiario para solicitar la devolución, pero dependerá de que la persona que recibió el dinero acceda a reintegrarlo. Si se niega, el conflicto podría acabar en la vía judicial.

El nuevo sistema de verificación obligatorio

Para reducir estos errores, desde el 9 de octubre los proveedores de servicios de pago están obligados a ofrecer un sistema gratuito de verificación antes de enviar la transferencia.

¿Cómo funciona? Cuando el cliente introduce el IBAN y el nombre del beneficiario, el banco comprueba si coinciden con los datos del titular de esa cuenta. Antes de enviar el dinero, informa si el resultado es coincidente, casi coincidente o no coincidente.

Por ejemplo, puede aparecer un aviso indicando que “el nombre introducido no coincide con el titular de la cuenta”. También puede ocurrir que, por motivos técnicos, no se pueda realizar la verificación. En ese caso, lo más prudente es no continuar con la operación.

Si el sistema alerta de que el beneficiario es no coincidente o casi coincidente y aun así el cliente decide seguir adelante, la transferencia se completará. En ese supuesto, ni la entidad financiera ni el receptor serán responsables del error.

Avisos que no siempre significan error

El Banco de España también señala que puede haber advertencias sin que exista un fallo real. Es habitual cuando el nombre no se escribe exactamente igual que figura en el contrato bancario.

Un ejemplo sencillo: si el destinatario es “José”, pero en el banco aparece como “José Luis”, el sistema puede marcar una coincidencia parcial. También ocurre con nombres compuestos o abreviaturas.

Por eso, aunque el sistema de verificación aporta una capa extra de seguridad, conviene revisar con cuidado el IBAN antes de confirmar la operación, especialmente si la cantidad es elevada. Una simple cifra mal escrita puede convertir una transferencia rutinaria en un problema difícil de resolver.