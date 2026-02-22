16 días de suspensión de empleo y sueldo tras acusar a un compañero (que ese día no estaba en la empresa) de una agresión

Recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) y no le dio la razón. Y no es para menos. El trabajador no estaba de acuerdo con la sentencia que confirmaba una sanción de 16 días de suspensión de empleo y sueldo que le había impuesto su empresa por simular un accidente laboral del que culpó a un compañero.

El tema, que considera probado la sentencia a la que ha tenido acceso EFE, es que ese compañero al que acusó no se encontraba ese día en las instalaciones de la empresa porque había acudido al médico.

Se considera probado que el trabajador pidió ir al médico tras asegurar que cuando estaba en la zona de fichaje del control horario fue golpeado por la espalda por un compañero del que dio su nombre. La empresa, para comprobar esta queja, llamó a los compañeros que se encontraban en la zona de fichaje en esos momentos, y negaron haber presenciado los hechos relatados. Y es imposible que lo presenciaron porque ese trabajador que, supuestamente, le había golpeado ese día había ido al médico y no estaba en la empresa.

El tribunal considera que fue una falta muy grave proque fingió un accidente laboral por el que causó una baja y porque acusó falsamente a un compañero de la agresión.

El trabajador ahora condenado recurrió porque consideraba que la sanción había sido desproporcionada, algo que el tribunal le denegó.