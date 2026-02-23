Última actualización del salario mínimo y el IRPF en 2026: esto es lo que cobrarás finalmente

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve a estar en el centro del debate económico y laboral en 2026 tras la confirmación de su nueva cuantía. La actualización consolida la senda de incrementos de los últimos años y fija un suelo salarial que impactará de forma directa en miles de trabajadores en España. La medida supone un aumento nominal al tiempo que incorpora cambios relevantes en su tratamiento fiscal y en la forma en que las empresas podrán aplicarlo en nómina.

El nuevo SMI para 2026 será de 1.221 euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros brutos anuales como mínimo. La cifra marca el umbral legal que ninguna relación laboral a jornada completa podrá situar por debajo. No obstante, conviene recordar que el SMI es salario bruto, por lo que sobre esa cuantía siguen aplicándose las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes.

Novedades en el IRPF

A partir de aquí, las principales novedades tienen que ver con el IRPF y con la forma en que las empresas computan los conceptos salariales. El abogado laboralista Juanma Lorente subraya que “el salario mínimo para 2026 será de 1.221 euros por 14 pagas libre de IRPF y con una novedad muy importante: no se podrá compensar con complementos o pluses”. Según explica, este cambio supone en la práctica “unos 37 euros más al mes” para quienes perciban exactamente el SMI.

Lorente detalla que “la primera novedad es que estará exento de IRPF. El Salario Mínimo será de 1.221€ por 14 pagas”. Esto implica, tal y como precisa, que “no tendrás retención de IRPF si tu salario se limita al SMI”, siempre “en los supuestos previstos”. Es decir, en los casos en los que el trabajador cobre exclusivamente el salario mínimo, no se aplicará retención por este impuesto en nómina.

El abogado insiste en aclarar que la exención del IRPF no altera el carácter bruto del salario. “El SMI es salario bruto”, recuerda, y por tanto “las cotizaciones a la Seguridad Social siguen aplicándose”. De esta forma, aunque no haya retención por IRPF en los supuestos contemplados, sí se mantendrán las deducciones correspondientes a contingencias comunes, desempleo u otras cotizaciones obligatorias.

Complementos

Otra de las cuestiones relevantes es la intención del Gobierno de impedir que las empresas puedan computar determinados complementos o pluses para alcanzar la cuantía del SMI. “Como novedad el Gobierno quiere que no se puedan computar pluses para llegar a ese SMI. Esto está pendiente”, señala Lorente. De confirmarse en los términos anunciados, supondría que conceptos como pluses salariales no podrían utilizarse para completar hasta los 1.221 euros si el salario base es inferior, reforzando así el carácter de mínimo garantizado.

En este contexto, el abogado advierte de que “no pueden compensarlo con trucos ni maquillajes si no cumple la normativa” y recuerda que “el SMI es el mínimo legal garantizado”.