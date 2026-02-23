Los autónomos que duermen fuera de casa por trabajo podrán deducirse hasta 53 euros al día en el IRPF

En España, el trabajo autónomo constituye una de las bases del tejido productivo. Se trata de un colectivo cuya supervivencia económica depende directamente de la actividad de su negocio, sin la red de seguridad que, en muchos casos, ofrece el empleo por cuenta ajena. Precisamente por esa singularidad, los autónomos cuentan con un régimen específico de deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Así, la normativa permite desgravar determinados gastos vinculados al desarrollo de la actividad económica, siempre que estén debidamente justificados y relacionados con el trabajo. Entre ellos destacan las dietas y los gastos de manutención, que adquieren especial relevancia cuando el profesional debe desplazarse fuera de su lugar habitual de residencia.

Dormir fuera por trabajo

En este contexto, una de las deducciones más relevantes afecta a los autónomos que están obligados a dormir fuera de su vivienda por motivos laborales. Cuando el trabajador por cuenta propia debe pernoctar fuera de su municipio de residencia habitual, puede aplicarse una deducción diaria por gastos de manutención con límites establecidos: hasta 53,54 euros al día si la pernocta se produce en España y hasta 91,35 euros diarios si tiene lugar en el extranjero.

Deducción para autónomos que duermen fuera de casa por trabajo: hasta 53,54 euros al día en el IRPF / INFORMACIÓN

Requisitos

Para poder beneficiarse de la reducción impositiva máxima es imprescindible cumplir con los requisitos formales. Todos los gastos deben justificarse mediante pagos en establecimientos de restauración y hostelería y, además, deben abonarse por vía electrónica. Es decir, deben existir facturas o justificantes y el pago ha de realizarse a través de medios que permitan su trazabilidad. Si el autónomo duerme fuera de su municipio pero sus gastos reales no alcanzan el límite diario de 53,54 euros, la deducción se ajustará a la cantidad efectivamente justificada y no al máximo permitido.

La normativa también contempla el supuesto de los trabajadores por cuenta propia que no pernoctan fuera de su municipio, pero incurren en gastos de manutención vinculados a su actividad. En estos casos, tienen derecho a una desgravación con un límite máximo de 26,67 euros al día. De nuevo, el requisito fundamental es que los gastos estén relacionados con la actividad económica y se encuentren debidamente acreditados.

Noticias relacionadas

Otras deducciones

Más allá de esta deducción por manutención y pernocta, los autónomos pueden aplicar otras desgravaciones habituales en su actividad: compras de materias primas, salarios de trabajadores y gastos de personal, la cuota mensual de autónomos, alquileres del local o despacho, el 30% de los suministros de agua, luz o internet cuando se trabaja desde casa, reparaciones y determinados tributos fiscalmente deducibles como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), entre otros. Todas estas deducciones deben reflejarse en la declaración de la Renta. La campaña correspondiente a 2026 comenzará el 8 de abril y finalizará el 30 de junio. A diferencia de los asalariados, los autónomos están obligados a presentar la declaración siempre que obtengan rendimientos por su actividad.