Bitcoin cae por debajo de los 65.000 dólares en un nuevo episodio de incertidumbre arancelaria

El bitcoin cayó brevemente por debajo de los 65.000 dólares este lunes por segunda vez en lo que va de mes, sacudido por la incertidumbre sobre la situación de los aranceles en Estados Unidos.

El activo digital original llegó a bajar hasta un 4,8%, situándose cerca de los 64.300 dólares, su nivel más bajo desde el 6 de febrero. Otras criptomonedas registraron descensos aún mayores: ether, el segundo mayor token por capitalización, retrocedió hasta un 5,2%. El bitcoin recortó parte de las pérdidas y cotizaba por encima de los 65.900 dólares a las 8:00 horas en Londres. Ether se negociaba en torno a los 1.885 dólares.

Las caídas se producen después de que funcionarios estadounidenses afirmaran el domingo que los acuerdos comerciales ya negociados con sus socios siguen vigentes, pese a una sentencia del Tribunal Supremo que anuló el uso por parte del presidente Donald Trump de poderes de emergencia para imponer aranceles.

En una publicación en redes sociales el sábado, Trump señaló que aumentaría el arancel global del 10% anunciado un día antes hasta el 15%, lo que avivó aún más la turbulencia económica. El dólar y los futuros bursátiles estadounidenses cayeron en las primeras operaciones del lunes, con los contratos del S&P 500 bajando un 0,8% y los del Nasdaq 100 un 1%. Un índice de renta variable asiática subió un 1%.

“El mercado cripto sigue siendo frágil, con los participantes pendientes del soporte en los 60.000 dólares”, afirmó Caroline Mauron, cofundadora de Orbit Markets. “La incertidumbre macroeconómica está pesando ahora sobre el mercado, desde las tensiones geopolíticas con Irán hasta los bandazos en la política arancelaria de EE UU, y podría llevar a una nueva prueba de ese nivel”.

El año cripto con Trump en el poder

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la evolución del precio del Bitcoin desde la llegada de Trump a la presidencia.

A principios de este mes, el bitcoin borró las ganancias que aún conservaba desde la reelección de Trump en noviembre de 2024. Las expectativas en torno a una segunda administración más favorable a las criptomonedas impulsaron al bitcoin hasta un precio récord superior a los 126.000 dólares el pasado octubre, justo antes de una fuerte ola de ventas que ha dejado a los activos digitales bajo presión desde entonces. El mercado cripto en su conjunto ha perdido más de 2 billones de dólares en valor, con especial impacto en los tokens de menor tamaño.

Los doce fondos cotizados al contado de bitcoin en EE UU encadenaron su quinta semana consecutiva de salidas netas —la racha más larga desde febrero del año pasado—, con retiradas de 3.800 millones de dólares en ese periodo.

Los alcistas necesitan recuperar los 70.000 dólares para cambiar la narrativa

Solo en las últimas 24 horas, el mercado cripto perdió otros 100.000 millones de dólares en valor, según datos de CoinGecko. Datos de Deribit, una plataforma de derivados de criptomonedas, muestran que la protección ante caídas se concentra en torno al nivel de los 60.000 dólares.

Más allá de las últimas noticias sobre aranceles, el tono bajista continuado pone de relieve hasta qué punto el bitcoin “necesita ahora mismo una nueva narrativa”, señaló Robin Singh, consejero delegado de la plataforma fiscal cripto Koinly. “Pese al reciente optimismo en torno a la Ley de Claridad de EE UU, los precios apenas se movieron, lo que sugiere que este catalizador no es la historia que impulsará al bitcoin al alza”.

Rachael Lucas, analista en BTC Markets, indicó que los 65.000 dólares siguen siendo un nivel de soporte clave para la criptomoneda reina.

“Una ruptura clara por debajo de esa cota pone en juego los 60.000 dólares”, explicó. “Los alcistas necesitan recuperar los 70.000 dólares para cambiar la narrativa”.