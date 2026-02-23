El documento casi desconocido para lograr la incapacidad permanente, según el abogado Pablo Ródenas

Superar un tribunal médico para obtener una incapacidad permanente no es un trámite sencillo. Muchos trabajadores acuden al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con informes clínicos exhaustivos, diagnósticos claros y tratamientos acreditados, pero aun así reciben una resolución desfavorable. Y es que, las dificultades no siempre radican en la falta de pruebas médicas. En numerosas ocasiones, el problema está en cómo se conecta la enfermedad con las exigencias concretas del puesto de trabajo. El tribunal médico evalúa la patología pero sobre todo su impacto real en la capacidad laboral.

Profesiograma

El abogado Pablo Ródenas pone el foco en un documento que considera determinante y, sin embargo, poco conocido. “Puedes tener buenos informes médicos y perder en el tribunal médico por no tener este documento”, advierte. Ese documento es el profesiograma, al que define como “el gran desconocido en las incapacidades permanente” y del que asegura que “casi nadie lo pide por desconocimiento”.

El profesiograma es “un informe que elabora la empresa en la que trabajas donde se detalla exactamente qué haces, cuánto peso levantas, cuánto tiempo estás de pie y qué esfuerzo físico o mental exige tu puesto”. Se trata, explica, de “una radiografía real de tu trabajo”. No es un simple certificado de empresa, sino una descripción pormenorizada de las tareas efectivas que el trabajador desempeña en su día a día.

Lo más importante ante un tribunal Médico: el documento que casi nadie conoce. / pixabay

La relevancia de este informe radica en el enfoque que aplica el tribunal médico. “Este informe es fundamental porque el tribunal médico no solo valora tu enfermedad, valora si puedes ejercer tu profesión habitual y aquí está la clave de todo”, señala Ródenas. Sin ese documento, añade, “tus limitaciones médicas están en abstracto. Con profesiograma se comparan directamente con las exigencias reales de tu puesto”. Es decir, permite establecer una conexión directa entre la patología acreditada y las funciones concretas del trabajador.

El abogado ilustra esta idea con un ejemplo práctico: “Un ejemplo claro sería el de un mozo de almacén con una lesión lumbar. Si él acredita que levanta 25 kilos a diario, la limitación encaja. Sin ese dato todo es mucho más discutible”. En ausencia de esa prueba específica sobre las cargas reales del puesto, la valoración puede quedar abierta a interpretaciones. El INSS podría considerar que, pese a la lesión, el trabajador podría desempeñar tareas similares con menor exigencia física o incluso dedicarse a otra actividad distinta.

Importante para la incapacidad total

Ródenas insiste en que “es fundamental solicitarlo”. Matiza que “en la incapacidad absoluta no siempre es determinante, pero en la incapacidad totalpara tu profesión habitual es fundamental solicitarlo a tu equipo de recursos humanos”. Y explica el motivo jurídico: “La clave jurídica está en demostrar que no puedes ejercer tu profesión habitual”. Según advierte, “el error es que muchos trabajadores van al tribunal con informes médicos perfectos pero sin acreditar las exigencias reales de su puesto y el INSS dice que con esa patología podría trabajar en otra cosa, y sin profesiograma la defensa se debilita”. En definitiva, concluye, “ten en cuenta que tu incapacidad no se gana solo con diagnósticos, se gana conectando tu lesión con tu puesto real y el profesiograma es el puente entre ambos”.