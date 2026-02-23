Últimas ofertas de empleo del SEPE en Alicante: electricistas, fontaneros, alicatadores y tractoristas
El portal 'Empléate' recoge centenares de vacantes de toda España
Encontrar trabajo puede convertirse en un proceso complejo y, en muchos casos, frustrante. Por eso es importante saber qué recursos están disponibles y cómo utilizarlos para aumentar las posibilidades de éxito.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dispone de un portal web específico en el que se publican ofertas de manera continua para perfiles muy variados. A través de la plataforma ‘Empléate’, se pueden consultar vacantes tanto de empresas privadas como de particulares y de otros portales de empleo autonómicos, todo reunido en un único espacio digital.
El funcionamiento es sencillo: basta con introducir una palabra clave relacionada con el puesto que se busca y, si se desea afinar más la búsqueda, aplicar distintos filtros. Entre ellos, se puede seleccionar el tipo de contrato, la jornada, el nivel de formación exigido o si se requiere experiencia previa. Además, la herramienta permite acotar los resultados por provincia, lo que facilita localizar oportunidades en una zona concreta.
Últimas ofertas de empleo en Alicante
Si filtramos por la provincia de Alicante, estas son las ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana (aquí puedes ver las de la semana anterior):
- Oficial para fabricación y montaje de carpinterías de aluminio en Benidorm. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 24.000 y 28.000 euros brutos al año.
- Cinco electricistas de tercera para Alcoy. Se ofrece un contrato de un mes a jornada completa con un sueldo de entre 20.000 y 25.000 euros brutos al año.
- Se busca una persona para el departamento aéreo de una empresa en Alicante. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa con un sueldo de 19.430 euros brutos al año.
- Se busca un peón de la construcción para la zona de Elche. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de entre 18.450 y 20.000 euros brutos al año.
- Se necesita personal de limpieza para un centro comercial. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial con un sueldo de unos 19.000 euros brutos al año.
- Se busca a una persona para atención al cliente y logística. Se trata de un contrato de Garantía Juvenil, indefinido y a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 y 22.000 euros brutos al año.
- Se busca un oficial de primera para reformas y terminación de obras. El contrato es indefinido a jornada completa y el sueldo es de entre 1.200 y 1.800 euros brutos.
- Se buscan dos alicatadores para proyectos de interiorismo en Elche. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Se buscan tres peones para trabajar en una nave industrial. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
- Se busca un ingeniero para el desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas, contra incendios, climatización, etc. Se ofrece un contrato temporal.
- Se buscan dos tractoristas para Pilar de la Horadada. Se ofrece un contrato indefinido a jornada completa con un sueldo de 1.550 euros.
- Se buscan dos fontaneros para Elche. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más tiempo para pujar por la finca alicantina de 1.100 hectáreas que fue de Julio Iglesias
- Otros dos propietarios de Les Naus comunican su intención de renunciar a sus viviendas protegidas en Alicante
- Arde un coche en la A-70 en Alicante
- Así será el corte de tráfico durante un mes de un tramo de la calle Ramón Gallud de Torrevieja por las obras de Agamed
- La plantilla del Elche se mentaliza: 'Caer al descenso puede ser un punto de inflexión
- Vecinos atemorizados en la partida de Verdegás de Alicante señalan “amenazas y peleas” nocturnas en un parking de caravanas
- La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
- La Pedrera: el singular embalse de las tres aguas de la provincia de Alicante