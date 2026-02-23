Últimas ofertas de empleo del SEPE en Alicante: electricistas, fontaneros, alicatadores y tractoristas

Encontrar trabajo puede convertirse en un proceso complejo y, en muchos casos, frustrante. Por eso es importante saber qué recursos están disponibles y cómo utilizarlos para aumentar las posibilidades de éxito.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dispone de un portal web específico en el que se publican ofertas de manera continua para perfiles muy variados. A través de la plataforma ‘Empléate’, se pueden consultar vacantes tanto de empresas privadas como de particulares y de otros portales de empleo autonómicos, todo reunido en un único espacio digital.

El funcionamiento es sencillo: basta con introducir una palabra clave relacionada con el puesto que se busca y, si se desea afinar más la búsqueda, aplicar distintos filtros. Entre ellos, se puede seleccionar el tipo de contrato, la jornada, el nivel de formación exigido o si se requiere experiencia previa. Además, la herramienta permite acotar los resultados por provincia, lo que facilita localizar oportunidades en una zona concreta.

Últimas ofertas de empleo en Alicante

Si filtramos por la provincia de Alicante, estas son las ofertas de trabajo que se han publicado en la última semana (aquí puedes ver las de la semana anterior):