Confirmado por el SEPE: este complemento se activará automáticamente si encuentras trabajo mientras cobras el paro

Desde el pasado 1 de enero de 2026, encontrar trabajo mientras estás cobrando el paro ya no significará perder automáticamente ese ingreso. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) empezará a aplicar de oficio el llamado Complemento de Apoyo al Empleo (CAE) a quienes estén cobrando una prestación contributiva y comiencen a trabajar.

Es decir: si estás en paro cobrando la prestación contributiva y firmas un contrato, el sistema activará automáticamente este complemento.

Y aquí viene lo importante: si no quieres cobrarlo, tendrás que pedir expresamente la suspensión.

¿Qué es exactamente el CAE?

El Complemento de Apoyo al Empleo es un mecanismo que permite compatibilizar el trabajo por cuenta ajena con parte de la prestación contributiva. Funciona así: encuentras empleo (a jornada completa o parcial) y, mientras trabajas, sigues percibiendo un ingreso del SEPE en forma de complemento.

No se trata de un subsidio distinto ni de una ayuda adicional independiente. Es una fórmula para facilitar la reincorporación laboral sin perder protección económica de golpe.

¿Quién podrá cobrarlo?

No todo el mundo. Para acceder al CAE hay que cumplir tres requisitos fundamentales:

Tener una prestación contributiva aprobada de al menos 14 meses de duración , y que haya sido reconocida después del 1 de abril de 2025 .

, y que haya sido reconocida después del . Haber cobrado al menos 9 meses de prestación .

. Firmar un contrato por cuenta ajena (da igual si es parcial o completo).

Si cumples esas condiciones y empiezas a trabajar, el complemento se activará automáticamente desde enero de 2026.

¿Durante cuánto tiempo se puede cobrar?

El límite máximo es de 180 días. Eso sí: hay un detalle clave que muchos pasan por alto. Cada día que cobras el CAE es un día consumido de tu prestación contributiva. Es decir, no es dinero extra que se sume sin afectar al paro pendiente. Va descontando días.

Gráfico que muestra la cuantía del CAE.

¿Cuánto se cobra?

La cuantía varía según dos factores:

El mes de prestación en el que empieces a trabajar.

El tipo de jornada (completa o parcial).

Por ejemplo:

En los primeros meses, puede llegar a 480 euros al mes si trabajas a jornada completa .

. Si la jornada es parcial, la cuantía baja progresivamente (450 €, 420 €, 360 €, etc.).

En los tramos finales de prestación, las cantidades también disminuyen.

Cuanto más avanzada esté tu prestación, menor será el complemento.

¿Y si prefiero guardar los días de paro?

Aquí está el matiz importante. Como el CAE se reconocerá automáticamente desde el 1 de enero de 2026, si no quieres cobrarlo porque prefieres reservar los días que te quedan de prestación para el futuro, tendrás que solicitar la suspensión.

El trámite se realiza a través del formulario de presolicitud del SEPE, eligiendo la opción: “Baja del complemento de apoyo al empleo (CAE) reconocido de oficio en prestaciones contributivas”.

CAE: una ayuda pensada para facilitar la vuelta al trabajo

El objetivo del CAE es claro: que aceptar un empleo no suponga perder de inmediato toda la protección económica. Pero conviene entender bien cómo funciona, porque sí consume prestación y puede afectar a lo que te quede por cobrar más adelante.

En 2026, muchos trabajadores que encuentren empleo verán este complemento activado automáticamente. La decisión será entonces si aprovecharlo… o guardarse el paro para el futuro.