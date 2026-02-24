Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escándalo Les NausJuicio Mónica OltraCoches robados AlicanteGran AlacantDeducción seguro cocheProyecto CERCA
instagramlinkedin

David Jiménez, abogado experto en herencias, alerta sobre prestar dinero a un familiar: "Tuvimos que ir a juicio"

Un caso real demuestra por qué incluso entre familiares es clave documentar correctamente cualquier préstamo

Le prestó dinero a su hermano, murió y sus sobrinos se negaron a devolverlo: el error que casi lo cambia todo

Le prestó dinero a su hermano, murió y sus sobrinos se negaron a devolverlo: el error que casi lo cambia todo

Herencias sin dramas: los errores que debes evitar según este experto en finanzas / Eva Abril

C. Suena

C. Suena

A veces los problemas no empiezan por desconfianza. Empiezan precisamente por lo contrario. Una mujer le prestó dinero a su hermano. Buena relación, confianza absoluta, cero dudas. Nada hacía pensar que aquel gesto familiar acabaría años después en un juzgado.

Pero ocurrió algo inesperado: el hermano falleció. Y entonces llegaron los herederos. “Mi padre no me dijo nada. ¿Cómo te voy a devolver un dinero que no sé si te debía?”, le dijeron los sobrinos a su tía.

La historia la ha contado el abogado experto en herencias y fiscalidad David Jiménez, y no es una anécdota aislada. Es un caso real que terminó en los tribunales.

Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda

Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda

PI STUDIO

Cuando la confianza no es suficiente

El problema no era solo el dinero. Era la prueba. En herencias, lo que no está documentado prácticamente no existe. Y cuando el deudor ya no puede confirmar nada, la carga de la prueba cae sobre quien reclama.

En este caso, la mujer tuvo que demostrar que aquel préstamo había sido real. No bastaba con decir “yo le ayudé”. Había que acreditarlo.

Y ahí estuvo la diferencia entre perderlo todo o recuperarlo.

El detalle que lo cambió todo

Según explica David Jiménez, los hermanos hicieron algo que muchos no hacen cuando se prestan dinero en familia: lo formalizaron.

  • Lo pusieron por escrito.
  • Lo liquidaron en la comunidad autónoma.
  • Lo hicieron por transferencia bancaria.

Ese conjunto de pasos permitió probar que no era una donación ni una ayuda informal, sino un préstamo real.

Gracias a esa documentación, y pese a la negativa inicial de los herederos, el procedimiento judicial terminó reconociendo el derecho de la mujer a recuperar su dinero.

“No fue sencillo”, explica el abogado, “pero gracias a tener toda la documentación se facilitó todo el procedimiento”.

El error que se repite en muchas familias

El caso sirve de aviso para algo muy habitual: préstamos entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas o entre familiares cercanos. Se presta dinero para una vivienda, para montar un negocio o para salir de un apuro. Todo queda “entre nosotros”.

El problema aparece cuando: hay un fallecimiento, un divorcio o, como en este caso, un conflicto inesperado con los herederos. Y entonces la confianza ya no basta.

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares / Eva Abril

¿Qué recomienda un experto en herencias?

El mensaje de David Jiménez es claro: aunque haya máxima confianza, hay que formalizar correctamente cualquier préstamo familiar. No significa desconfiar. Significa protegerse.

Un documento privado, una escritura o al menos una correcta constancia bancaria pueden evitar años de conflicto y procedimientos judiciales costosos. Porque como demuestra este caso real, no es la mala fe lo que complica las cosas. A veces es simplemente la falta de pruebas.

Noticias relacionadas

Y cuando entran en juego herencias, lo que no está por escrito puede desaparecer para siempre.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La afición dice basta tras el Athletic-Elche: 'Queremos manifestar nuestra indignación ante el nivel de los arbitrajes
  2. La cuenta atrás del alquiler en Alicante: mudanzas forzosas ante aumentos impagables
  3. El TSJ da seis meses para presentar el proyecto de demolición de las torres de Punta Llisera de Benidorm
  4. Una cuarta parte de los universitarios ya ve más fácil interactuar con ChatGPT que con colegas
  5. El Consell alerta al juzgado de que hay residentes en viviendas protegidas de Alicante que no son los adjudicatarios
  6. La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
  7. Torrevieja devuelve a la Generalitat 615.000 euros de ayudas sociales sin gastar y 32.000 euros en intereses
  8. La Media Maratón de Alicante enamora: 'Es una ciudad perfecta para este tipo de eventos

David Jiménez, abogado experto en herencias, alerta sobre prestar dinero a un familiar: "Tuvimos que ir a juicio"

David Jiménez, abogado experto en herencias, alerta sobre prestar dinero a un familiar: "Tuvimos que ir a juicio"

Un estudio internacional coliderado por el Dr. Rubén Davó, de Vithas Medimar, valida el uso de la IA en la planificación de cirugía de implantes cigomáticos

Un estudio internacional coliderado por el Dr. Rubén Davó, de Vithas Medimar, valida el uso de la IA en la planificación de cirugía de implantes cigomáticos

Cristina Gallego, en el ‘El Intermedio’ de LaSexta: “¿Por qué en Alicante las llaman VPO cuando quieren decir VPP: Viviendas de Protección Pepera”

Cristina Gallego, en el ‘El Intermedio’ de LaSexta: “¿Por qué en Alicante las llaman VPO cuando quieren decir VPP: Viviendas de Protección Pepera”

La Generalitat tumba la mayor parte de las previsiones de crecimiento del plan general de San Isidro

La Generalitat tumba la mayor parte de las previsiones de crecimiento del plan general de San Isidro

El Ayuntamiento defiende que avisara previamente de la inspección policial a viviendas protegidas en Alicante

El Ayuntamiento defiende que avisara previamente de la inspección policial a viviendas protegidas en Alicante

Una de las cuatro nuevas unidades de hemodinámica avanzada de la Comunidad está en el Hospital de Alicante

Una de las cuatro nuevas unidades de hemodinámica avanzada de la Comunidad está en el Hospital de Alicante

Hogueras de Alicante 2026: calendario y programa de actos

Hogueras de Alicante 2026: calendario y programa de actos

Macron destaca el "triple fracaso" de Rusia en el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania

Macron destaca el "triple fracaso" de Rusia en el cuarto aniversario de la guerra de Ucrania
Tracking Pixel Contents