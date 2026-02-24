Hacienda lo confirma: el seguro del coche sí se puede deducir, pero solo en estos casos

Cada campaña de la renta trae la misma escena: contribuyentes revisando facturas, buscando deducciones “olvidadas” y preguntándose si ese gasto anual que parece inevitable puede aliviar un poco el resultado final. Uno de los más habituales es el seguro del coche.

La duda es sencilla: si el seguro es obligatorio por ley, ¿puede deducirse en la declaración? La respuesta corta es no. Pero la larga tiene matices importantes.

La regla general: el seguro del coche no es deducible

Para la mayoría de conductores, el seguro del vehículo no se puede desgravar en el IRPF. Tener contratado el seguro obligatorio, aunque sea imprescindible para circular, no da derecho automáticamente a incluirlo como gasto en la renta.

Si el coche se utiliza exclusivamente para fines personales, para ir al trabajo como empleado por cuenta ajena o para desplazamientos habituales, el importe de la prima no es deducible.

Cuándo sí permite Hacienda incluirlo

La situación cambia cuando el vehículo está vinculado directamente a una actividad económica.

Hacienda permite deducir el seguro del coche si el vehículo está afecto a una actividad profesional y se utiliza como herramienta de trabajo. En ese caso, la prima puede computarse como gasto dentro de los rendimientos de actividades económicas.

Este supuesto encaja, por ejemplo, en profesionales autónomos que usan el coche de manera exclusiva para su negocio: transportistas, repartidores, determinados comerciales o profesionales que necesitan desplazarse continuamente para prestar sus servicios.

La clave está en poder justificar que el uso es profesional y está directamente relacionado con la actividad declarada. El gasto debe estar debidamente acreditado y vinculado a la actividad económica.

¿Y si el uso es mixto?

Aquí es donde surgen más dudas. Si el vehículo se utiliza tanto para trabajo como para fines personales, no existe una deducción general automática de la prima del seguro.

En estos casos, la Agencia Tributaria exige que el uso profesional esté claramente demostrado y, en la práctica, la deducción total suele ser difícil si no se trata de un uso exclusivo para la actividad.

Antes de marcar la casilla

De cara a la próxima campaña de la renta, conviene revisar si el vehículo forma parte real y justificable de la actividad económica. No basta con ser autónomo: es necesario que el coche esté afecto a la actividad y que el gasto tenga relación directa con ella.

En definitiva, el seguro obligatorio no se desgrava por el simple hecho de ser obligatorio. Solo cuando el coche es herramienta de trabajo y puede probarse, la prima puede convertirse en deducción.

Y en la renta, ese matiz lo cambia todo.