La notaria alicantina María Cristina Clemente avisa sobre la hipoteca: “Hacienda entiende que hay donación encubierta si compras solo pero firman tus padres”

Comprar una vivienda en solitario pero firmar la hipoteca acompañado por los padres o la pareja es más habitual de lo que parece. Y ahí, según advierte la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía, puede aparecer un problema fiscal inesperado.

“Hacienda entiende que hay donación encubierta si compras en solitario tu vivienda y tus padres o pareja que no compran firman contigo como deudores en la escritura de préstamo hipotecario”, explica en un vídeo publicado en TikTok.

No se trata de un supuesto extraño. Al contrario. “Es un caso muy frecuente en la práctica”, señala.

El matiz clave: no es lo mismo deudor que fiador

Según detalla, la situación suele producirse cuando una persona joven quiere comprar su primera vivienda, pero el banco exige reforzar la solvencia. “Una persona joven, soltera, quiere comprar su primera vivienda, pero el banco quiere completar esa garantía o solvencia ¿cómo? Exigiendo que junto a él firmen sus padres o pareja en esa escritura de préstamo hipotecario como deudores, no como simples fiadores.”

Ese matiz es esencial. Porque quien firma como deudor responde igual que el comprador, aunque no adquiera la vivienda.

Y ahí es donde Hacienda puede interpretar que existe una aportación económica sin contraprestación formalizada.

Cómo evitar la “indeseable consecuencia fiscal”

La propia notaria explica la solución de forma directa: “¿Cómo podremos evitar esa indeseable consecuencia fiscal? Formalizando un préstamo entre sus padres o pareja y ese hijo o pareja”. Ese préstamo, añade, debe hacerse “por el mismo tipo de interés y plazo que en el préstamo hipotecario”.

Puede formalizarse “por escritura pública o por documento privado, en ambos casos coste fiscal cero”.

Con ello, según advierte, no solo se evita una posible liquidación por donación en el presente, sino también problemas futuros.

Atención al momento de salir del préstamo

El riesgo no desaparece con el paso del tiempo. La notaria subraya que esta formalización evita “no solo la actual liquidación complementaria de Hacienda como donación, sino también la futura, cuando esos padres o pareja quieran salir de ese préstamo y el banco así lo consienta”.

Es decir, no es solo una cuestión inmediata, sino también preventiva.

Una advertencia para quienes están a punto de firmar

La firma de una hipoteca con apoyo familiar es una práctica muy común. Pero el modo en que se documente puede marcar la diferencia entre una operación correcta y una posible regularización fiscal. La propia notaria lo resume con una idea clara: conocer bien las implicaciones antes de firmar es fundamental.

Porque en materia de vivienda y fiscalidad, el detalle importa.