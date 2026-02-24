El SEPE excluye a miles de autónomos del subsidio para mayores de 52 años que protege hasta la jubilación

Cumplir 52 años y quedarse sin ingresos es uno de los mayores temores laborales en España. Para los asalariados existe un salvavidas claro: el subsidio para mayores de 52 años, una ayuda especialmente valiosa porque cotiza para la jubilación y se mantiene hasta alcanzar la edad ordinaria. Pero para los autónomos la historia es muy distinta.

Aunque hayan cotizado durante años y cumplan los requisitos para jubilarse en el futuro, el SEPE no les concede este subsidio. ¿El motivo? No tienen lo que se conoce como “vía de acceso”.

Lucía Feijoo Viera

El problema no es la edad ni las cotizaciones

La clave no está en los años trabajados. Tampoco en haber cotizado lo suficiente para la jubilación. El obstáculo es otro: la situación legal de desempleo.

María José Gómez, asesora de la subdirección de Prestaciones del SEPE, lo explicó en el programa Madrid Trabaja de Onda Madrid al responder a la consulta de un autónomo con 11 años cotizados por cuenta propia que, tras agotar el cese de actividad, intentó solicitar el subsidio.

La respuesta fue clara: “Desde el cese de actividad no hay vía de acceso al subsidio para mayores de 52 años”.

Es decir, aunque el trabajador haya cerrado su negocio y haya percibido la prestación por cese de actividad (el equivalente al paro de los autónomos), eso no le abre la puerta a esta ayuda.

¿Por qué ocurre esto?

Porque el subsidio para mayores de 52 años exige dos condiciones fundamentales:

Haber cotizado por desempleo.

Estar en situación legal de desempleo tras una relación laboral por cuenta ajena.

Y aquí está el punto decisivo: el cese de actividad de un autónomo no se considera situación legal de desempleo a efectos de este subsidio.

Gómez lo resumía así: “Las prestaciones por desempleo requieren cotizaciones por desempleo y una relación laboral por cuenta ajena”.

Por eso, aunque el autónomo haya cotizado muchos años, incluso por desempleo en etapas anteriores de su vida, no puede acceder al subsidio si su última actividad fue por cuenta propia.

La única vía (casi imposible) para un autónomo

Existe una posibilidad teórica, pero poco habitual. Para poder solicitar el subsidio, el autónomo tendría que:

Trabajar al menos 90 días por cuenta ajena.

Cotizar por desempleo en ese periodo.

Quedar en situación legal de desempleo tras ese contrato.

Solo así podría abrir la “vía de acceso” al subsidio.

En palabras de Gómez: “Para acceder al subsidio tendría que haber trabajado ahora un mínimo de 90 días cotizando a desempleo y tener una situación legal de desempleo”.

En la práctica, esto deja fuera a miles de autónomos mayores de 52 años que, tras cerrar su negocio, se encuentran sin ingresos y sin posibilidad de acceder a la ayuda más protectora del sistema.

Lucía Feijoo Viera

Una diferencia clave frente a los asalariados

El subsidio para mayores de 52 años no es una ayuda cualquiera. Permite:

Cobrar una prestación mensual.

Seguir cotizando para la jubilación.

Mantener protección hasta alcanzar la edad ordinaria.

Por eso, quedar excluido de esta ayuda supone una diferencia enorme en la recta final de la vida laboral. Mientras un trabajador por cuenta ajena puede acogerse a ella tras agotar el paro, un autónomo, incluso con décadas cotizadas, puede quedarse fuera.

Noticias relacionadas

Y todo por una cuestión técnica: no existir “situación legal de desempleo” derivada de una relación laboral por cuenta ajena.