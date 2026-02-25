La despiden estando de baja y lo declaran improcedente: o le devuelven su puesto de trabajo o le pagan 43.600 euros
La sentencia considera probado que la mujer no tuvo voluntad de dejar su puesto laboral
EFE
Una trabajadora estuvo de baja entre febrero de 2022 y marzo de 2023. La demandante impugnó el alta médica y al día siguiente de producirse la misma el Servicio Murciano de Salud (SMS) expidió una nueva baja médica. La empresa, tras enviarle varios requerimientos para que se reincorporara a su puesto le despidió y le dio de baja en la Seguridad Social, por lo que la trabajadora denunció.
Es ahora cuando una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por la empresa tras una primera sentencia que declaró improcedente el cese al encontrarse de baja.
La sentencia de la Sala, a la que ha tenido acceso EFE, señala que el juzgado de lo Social al que correspondió la demanda de la trabajadora declaró probado que no existió una voluntad deliberada e inequívoca de la misma de dejar su puesto laboral.
La sentencia del juzgado, ahora confirmada, condenó a la empresa a la readmisión o a indemnizarla con 43.600 euros.
