Hipotecas al 100% en la Comunidad Valenciana: así puedes comprar una casa sin entrada si tienes menos de 46 años

La principal barrera para comprar vivienda no suele ser la cuota mensual de la hipoteca, sino la entrada inicial. Los bancos financian habitualmente hasta el 80% del valor del inmueble, lo que obliga al comprador a tener ahorrado el 20% restante más los gastos. En 2026, la Generalitat Valenciana ha decidido intervenir en ese punto clave.

El Consell ha ampliado el programa de avales del Institut Valencià de Finances (IVF) para que jóvenes y adultos de hasta 45 años puedan acceder a préstamos hipotecarios por el 100% del valor de la vivienda. Así lo ha anunciado el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien confirmó que el aval autonómico pasa del 15% al 20% del precio de la vivienda. Ese cambio es el que hace posible que los bancos financien la totalidad del importe.

Cómo funciona la hipoteca al 100% en la Comunidad Valenciana

La Generalitat no concede el préstamo, sino que avala parte del importe. Hasta ahora el aval cubría el 15% del precio del inmueble. Con la nueva ampliación, pasa a cubrir hasta el 20%, lo que permite a las entidades financieras conceder el 100% de financiación. Es decir:

El banco presta el 100%.

La Generalitat avala hasta el 20%.

El comprador no necesita aportar ese porcentaje como entrada.

El programa es gratuito tanto para el beneficiario como para el banco colaborador.

Qué viviendas pueden comprarse

El programa permite adquirir tanto viviendas nuevas como de segunda mano, así como viviendas de venta libre o de protección pública y promoción privada. Eso sí, el inmueble debe destinarse a domicilio habitual y permanente. Además, se amplía el precio máximo permitido hasta 311.000 euros, lo que amplía el rango de viviendas que pueden entrar en el programa.

Requisitos para acceder al aval del IVF para la compra de vivienda

Para acceder al aval del IVF para comprar casa en Alicante, Valencia o Castellón es necesario cumplir todas estas condiciones:

1. Edad

Tener entre 18 y 45 años , ambos inclusive, en el momento de la solicitud.

, ambos inclusive, en el momento de la solicitud. Excepción: no se aplica el límite de edad si uno de los adquirientes residía en un municipio afectado por la DANA del 29 de octubre de 2024.

2. Residencia

Acreditar residencia continuada e ininterrumpida en la Comunidad Valenciana durante los dos años anteriores a la solicitud.

3. Situación patrimonial

No se puede ser propietario de otra vivienda en España, salvo:

Que solo se posea una parte inferior al 50%.

Que tras un divorcio no se haya adjudicado el uso de la vivienda familiar.

Que exista un usufructo a favor de un tercero.

4. Nacionalidad o residencia legal

Nacionalidad española o de un país de la UE.

O residencia legal en España si se trata de ciudadanos de terceros países.

5. Oferta bancaria previa

El solicitante debe contar con una propuesta de financiación emitida por una entidad financiera colaboradora del programa.

6. Situación administrativa

No tener deudas con la Generalitat Valenciana, salvo que estén aplazadas o suspendidas.

Cómo se tramita paso a paso

Para acceder a esta ayuda para la compra de vivienda en la Comunidad Valenciana, el proceso no se inicia en el banco, sino en el IVF:

El interesado obtiene una oferta hipotecaria de una entidad colaboradora. Presenta la solicitud junto con la documentación en la sede electrónica del IVF. El Institut Valencià de Finances revisa si cumple todos los requisitos. Si la solicitud es favorable, emite una resolución de concesión del aval. Se comunica tanto al solicitante como al banco elegido.

Las solicitudes pueden presentarse tras la publicación oficial en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Qué cubre y qué no cubre

Aunque el aval permite acceder al 100% del valor del inmueble, hay que tener en cuenta:

No elimina gastos asociados (impuestos, notaría, registro).

No garantiza la concesión automática del préstamo: el banco debe aprobar la operación.

El aval no sustituye la solvencia económica del comprador.

Qué supone esta medida

En un contexto de encarecimiento de la vivienda y dificultad para ahorrar la entrada, el programa elimina la principal barrera de acceso: el 20% inicial. Para quienes cumplan los requisitos, puede marcar la diferencia entre seguir alquilando o convertirse en propietario.