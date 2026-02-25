Multa de 500 euros y pérdida de 6 puntos del carné por realizar esta maniobra en una rotonda: la DGT avisa a los conductores alicantinos
La Dirección General de Tráfico explica cuáles son las cinco infracciones más peligrosas que se realizan al volante
La rotonda sigue siendo uno de los mayores problemas que se encuentran la mayoría de conductores cuando circulan por las carreteras de nuestro país. No se sabe muy bien si es que la gente no sabe las normas que rigen o simplemente no quiere cumplirlas, pero lo cierto es que en ellas se producen un gran número de accidentes.
La Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) realizan de forma habitual publicaciones en sus páginas webs y redes sociales recordando las normas que rigen en las rotondas, pero parece que no tienen mucho éxito. Según la DGT, uno de cada tres conductores implicados en siniestros en glorietas cometen alguna infracción.
Las cinco infracciones graves que cometes en una rotonda
Uno de los fallos más frecuentes es no ceder el paso a los vehículos que ya circulan dentro de la glorieta. La norma es clara: tienen prioridad quienes están dentro, y acceder sin respetarla provoca frenazos, alcances y colisiones laterales.
También resulta habitual aproximarse a la rotonda a una velocidad inadecuada. Entrar demasiado rápido impide valorar correctamente la situación del tráfico y dificulta realizar maniobras seguras, lo que aumenta el riesgo de choque, especialmente en salidas donde puede haber peatones o ciclistas.
Otro comportamiento peligroso es cambiar de carril dentro de la glorieta sin señalizar o sin comprobar que puede hacerse con seguridad. La DGT pone especial énfasis en una práctica muy extendida: salir desde el carril interior cruzando directamente al exterior en el último momento. Esta acción obliga a cortar la trayectoria de otros vehículos y puede derivar en accidentes graves. Además, recuerda que para salir de una rotonda hay que hacerlo desde el carril más exterior.
Además, se recuerda la importancia de prestar atención a los usuarios vulnerables, como ciclistas y peatones, sobre todo en los accesos y salidas.
Multas de hasta 500 euros en las rotondas
La DGT advierte a los conductores alicantinos y de toda España que realizar algunas imprudencias dentro de las rotondas puede acarrear multas y retirada de puntos. Estas son las cinco más peligrosas, todas ellas por conducción temeraria:
- Velocidad excesiva: 500 euros euros de multa y pérdida de 6 puntos. El acceso a velocidad excesiva puede producir una colisión con otros vehículos que entran a velocidad reglamentaria. También puede ser un riesgo para los peatones que cruzan la calzada en la salida de la glorieta.
- Entrada sin respetar prioridad: 200 euros de multa y pérdida de 4 puntos. El coche entra sin ceder el paso a los que circulan dentro. Provoca la colisión lateral contra el vehículo que goza de prioridad. La frenada brusca puede causar alcances entre varios vehículos.
- Indisciplina de carril: 200 euros de multa. Los cambios continuos de carril, sin señalización previa y sin mantener una separación adecuada, puede causar colisiones laterales y alcances por frenadas bruscas.
- Salida cruzada desde el interior: 500 euros de multa y pérdida de 6 puntos. El vehículo sale directamente desde un carril interior, cruzándose por delante del resto de carriles. Provoca riesgo de colisión contra los que circulan correctamente por el carril exterior y de alcances por frenar bruscamente.
- Salida sin dar prioridad al ciclista: 500 euros de multa y pérdida de 6 puntos. El conductor del coche pretende salir de la glorieta. No observa la situación del ciclista que circula correctamente ni señaliza, provocando riesgo de colisión y atropello.
