Atención al aviso de la notaria María Cristina Clemente: "Aquí Hacienda suele ver una donación encubierta"

La experta advierte del riesgo fiscal asociado a esta práctica y explica cómo evitar que la Agencia Tributaria te multe

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares / Eva Abril

Patricia Páramo

Comprar la primera vivienda es uno de los pasos financieros más importantes en la vida de cualquier persona. Sin embargo, en el intento de acceder a una hipoteca, muchas familias recurren a una fórmula habitual para reforzar la solvencia ante el banco: que los padres o la pareja firmen junto al comprador en el préstamo. Lo que pocos saben es que esta práctica puede tener consecuencias fiscales inesperadas. La notaria María Cristina Clemente Buendía lanza un aviso claro: “Aquí Hacienda suele ver una donación encubierta”.

La experta explica que el problema surge en un supuesto muy frecuente. “Hacienda entiende que hay donación encubierta si compras en solitario tu vivienda y tus padres o pareja que no compran firman contigo como deudores en la escritura de préstamo hipotecario”, señala.Y esto se trata de una situación habitual en la práctica notarial y bancaria, especialmente entre jóvenes que acceden a su primera vivienda.

Las dudas de Hacienda

Según detalla, “es un caso muy frecuente en la práctica. Una persona joven y soltera quiere comprar su primera vivienda pero el banco quiere completar esa garantía o solvencia exigiendo que junto a él firmen sus padres o su pareja en esa escritura de préstamo hipotecario como deudores no como simples fiadores”. La diferencia es relevante: no es lo mismo figurar como avalista que como deudor solidario. En este último caso, Hacienda puede interpretar que existe un beneficio económico susceptible de tributación.

La advertencia de una notaria alicantina al comprar vivienda: cuidado si tus padres firman la hipoteca contigo

La advertencia de una notaria alicantina al comprar vivienda: cuidado si tus padres firman la hipoteca contigo / INFORMACIÓN | ChatGPT

La Agencia Tributaria puede considerar que, al asumir los padres o la pareja la condición de deudores solidarios sin recibir parte de la propiedad, están otorgando una ventaja económica al comprador. Esa interpretación es la que lleva a hablar de “donación encubierta”, con la consiguiente liquidación complementaria por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. La consecuencia puede ser una sorpresa desagradable tiempo después de haber firmado la hipoteca.

Ante este escenario, la notaria propone una solución preventiva. “¿Cómo podemos evitar esa indeseable consecuencia fiscal? Formalizando un préstamo entre esos padres o pareja y ese hijo o pareja que debe hacerse por el mismo tipo de interés y plazo que del préstamo hipotecario”, explica. De esta manera, se documenta jurídicamente la relación económica entre las partes y se evita que pueda interpretarse como una liberalidad o regalo.

María Cristina Clemente aclara además que la formalización es flexible. “Puedes hacerlo por escritura pública o por documento privado. En ambos casos coste fiscal cero”, afirma. Es decir, no se genera tributación por el simple hecho de documentar correctamente el préstamo entre familiares o pareja. Lo importante es que quede constancia de que existe una obligación de devolución en las mismas condiciones que la deuda principal.

La notaria subraya que esta medida puede evitar problemas inmediatos y también en un futuro. “Con ello no solo estaremos evitando la actual liquidación complementaria a Hacienda como donación sino también la futura, cuando esos padres o pareja quieran salir de ese préstamo y el banco así lo consienta”, advierte.

Atención al aviso de la notaria María Cristina Clemente: "Aquí Hacienda suele ver una donación encubierta"

