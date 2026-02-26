Juanma Lorente, abogado laboralista: "Puedes cobrar las horas extra dos veces si tu empresa comete este error"

En España, el Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extraordinarias deben pagarse o compensarse con descanso y fija, con carácter general, un límite de 80 horas extra al año. Además, exige que queden registradas día a día y que se reflejen de forma clara en la nómina. El problema surge, según el abogado laboralista Juanma Lorente, cuando las empresas optan por fórmulas alternativas para retribuir esos excesos de jornada sin identificarlos como tales. “Puedes cobrar las horas extra dos veces si la empresa comete este error”, recalca, en referencia a aquellos casos en los que la nómina no recoge de forma expresa ni el número de horas realizadas ni su precio unitario.

Horas extra

El abogado pone un ejemplo muy gráfico: “Un trabajador que está harto de hacer horas extra pero cuando coge una nómina no aparece por ningún lado que tú cobres realmente horas extra, pero sí salen otros conceptos como plus de producción, incentivos, o diferentes pluses que no tienen nada que ver con las horas extra pero que la empresa dice que ya en ese plus las horas extra están pagadas”. Esta práctica, añade, no es inocente. “La empresa hace esto para pagarte más baratas las horas extra y para saltarse el límite de 80 horas extra que hay al año”, afirma.

Horas extra no pagadas: guía para recuperar lo que te corresponde / INFORMACIÓN

El riesgo para la empresa aparece cuando el trabajador decide acudir a los tribunales. Si presenta una demanda reclamando el abono de las horas extraordinarias y en la nómina no consta ningún concepto específico que las identifique, la carga de la prueba puede volverse determinante. “Si tú después pones una demanda al juzgado solicitando el pago de las horas extra y en tu nómina no aparece ningún tipo de plus en el que se pueda ver que tú realmente has cobrado estas horas extra, a ver cómo la empresa justifica que ese plus que ha estado pagando se corresponde con las horas extra. Es muy complicado”, explica Lorente.

Reclamación

En ese escenario, el trabajador podría reclamar judicialmente el pago de todas las horas extraordinarias realizadas, aunque la empresa alegue que ya estaban incluidas en determinados complementos salariales. Si el juez concluye que esos pluses no están vinculados de manera clara y transparente a las horas extra, la compañía podría verse obligada a abonar nuevamente esas cantidades. De ahí la afirmación del abogado.

Lorente insiste en cuál sería la práctica adecuada para evitar conflictos. “Esto es un error de la empresa porque si en la nómina aparecen horas extra, el tiempo que has hecho horas extra y cuánto vale cada hora y cuánto te sale el total de horas extra sería lo correcto”, señala. La transparencia en la documentación salarial protege al trabajador y también al empleador, que puede acreditar fácilmente qué conceptos está pagando y por qué.

Para los expertos en derecho laboral, este tipo de situaciones pone de relieve la importancia del registro horario y de la correcta redacción de los recibos salariales. Así, el mensaje de Juanma Lorente funciona como advertencia doble: para los trabajadores, que pueden estar dejando de reclamar cantidades importantes; y para las empresas, que podrían enfrentarse a condenas judiciales por no reflejar correctamente algo tan básico como las horas extra realizadas.