José Elías, empresario millonario, sobre el problema de la vivienda: "Si puteas al propietario, deja de alquilar"

El empresario millonario José Elías ha irrumpido en el debate sobre la vivienda con un mensaje directo en su cuenta de X que ha reavivado la polémica en torno al mercado del alquiler. “Hay que dejar de perseguir al que invierte y empezar a incentivar la oferta”, sostiene. Sus palabras llegan en un momento de máxima tensión por el encarecimiento de los arrendamientos en las principales ciudades españolas y en plena discusión sobre los efectos de la regulación y las zonas tensionadas.

“Llevamos un tiempo en el que parece que el deporte nacional es meterse con el que tiene un piso en alquiler”, afirma Elías. En su publicación denuncia que a muchos propietarios “se les llama especuladores y se les señala por poner sus ahorros en ladrillo”. El empresario plantea que el enfoque político y social hacia los pequeños y medianos arrendadores está equivocado y que el señalamiento público está teniendo consecuencias prácticas en la oferta disponible.

Menos pisos en el mercado

Su argumento central se resume en una cadena de advertencias. “Si puteas al propietario, deja de alquilar. Si permites la ocupación, dejas de dar seguridad. Si amenazas con expropiar, el inversor se queda mirando desde la barrera”, escribe. Para Elías, el resultado es claro: “Menos pisos en el mercado”. En su análisis, la retirada de viviendas del alquiler tradicional —ya sea por miedo a la morosidad, a la ocupación o a cambios regulatorios— reduce la oferta y presiona los precios al alza.

José Elías se pronuncia sobre los pisos de alquiler. / E.D.

El empresario apela a principios económicos básicos para sostener su postura. “Es de primero de economía. Si solo hay un piso y tienes a 7 personas queriendo entrar, el precio va a subir. Se llama ley de oferta y demanda”, expone. Desde su punto de vista, intentar contener los precios exclusivamente mediante límites administrativos sin aumentar el parque disponible es una estrategia condenada al fracaso. “Cuando intentas cambiar las leyes naturales de la economía a base de palos, te estrellas”, advierte.

Seguridad jurídica

Uno de los ejes de su reflexión es la seguridad jurídica. “No puedes obligar a alguien a que arriesgue su dinero si no tiene seguridad jurídica”, señala. En su opinión, cualquier inversor —sea un gran tenedor o un particular con una única vivienda heredadao comprada como complemento de ingresos— necesita un marco estable y previsible.

Frente a las propuestas de intervención más dura, Elías plantea un enfoque alternativo: “¿Quieres que bajen los alquileres? Pon más pisos en el mercado. Da facilidades al que alquila”. Considera que incentivar fiscalmente a los propietarios, agilizar los procedimientos judiciales ante impagos y promover la construcción de vivienda serían medidas más eficaces que la amenaza de expropiación. “Si expropias tres pisos hoy, te cargas la inversión de mañana. Ni lo harías tú, ni lo haría nadie”, argumenta, apelando a la lógica del inversor medio.

Noticias relacionadas

El mensaje concluye con una síntesis que resume su tesis: “Para solucionar el problema de la vivienda, hay que dejar de perseguir al que invierte y empezar a incentivar la oferta. Lo otro es engañarse y no querer ver la realidad”.