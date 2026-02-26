Juanma Lorente, abogado laboralista: “Incluso si te pillan robando en el trabajo, el despido puede ser nulo y te tendrán que indemnizar”

Que a un trabajador le sorprendan robando en su empresa parece, a simple vista, motivo suficiente para un despido disciplinario inmediato. Sin embargo, el abogado laboralista Juanma Lorente sostiene que incluso en esos casos el despido puede terminar siendo improcedente o nulo si la empresa no respeta determinadas garantías legales. “Incluso si te pillan robando en tu trabajo el despido puede ser improcedente o nulo y la empresa tendrá que pagarte una indemnización. No estoy loco, es así y te lo voy a explicar”, afirma el letrado.

Lorente plantea un supuesto muy gráfico para ilustrar la situación: “Imagínate que trabajas en una gran superficie, que al salir te abren el bolso y ven un artículo que no es tuyo y que obviamente has robado. Como es lógico al ver eso la empresa decide despedirte”. En la mayoría de los casos, un hurto en el centro de trabajo constituye una transgresión de la buena fe contractual y puede justificar un despido disciplinario. No obstante, la clave, según el abogado, no está solo en el hecho en sí, sino en cómo se obtiene la prueba.

Registro del bolso

“Pues ese despido, incluso siendo verdad que has robado, puede terminar siendo ilegal, improcedente o nulo”, advierte. Y añade la razón que, a su juicio, muchos trabajadores desconocen: “Por una razón muy sencilla: si la empresa quiere registrarte el bolso tiene que estar, siempre que se pueda, un representante de los trabajadores presente cuando te lo registran, o en su defecto, un empleado cualquiera de la empresa”. Se trata de una garantía vinculada a los derechos fundamentales del trabajador, como la intimidad y la dignidad.

Juanma Lorente, abogado laboralista: "incluso si te pillan robando en tu trabajo el despido puede ser improcedente o nulo y la empresa tendrá que pagarte una indemnización" / INFORMACIÓN

El abogado subraya que no es una mera formalidad. “Son derechos que tienen los trabajadores y si la empresa no lo lleva a cabo la prueba en la que se descubre que has robado no es válida”, explica. Es decir, si el registro se realiza sin respetar las condiciones exigidas legalmente, la prueba obtenida podría ser considerada ilícita en un procedimiento judicial. En ese escenario, la empresa tendría dificultades para acreditar el incumplimiento grave que justificaría el despido.

Despido nulo

La consecuencia puede ser sorprendente para muchos. “Por lo tanto no se podrá probar y el despido será improcedente o incluso nulo”, afirma Lorente. La diferencia no es menor: si el despido es declarado improcedente, la empresa puede verse obligada a readmitir al trabajador o a abonarle la indemnización correspondiente; si es nulo, además, tendría que reincorporarlo obligatoriamente y pagar los salarios de tramitación. Todo ello, aun cuando el robo haya existido, si no se ha podido demostrar con una prueba válida.

“Es una locura pero es así, legalmente hay sentencias que le dan la razón al trabajador en estos casos”, insiste el abogado laboralista. Con esta afirmación, Lorente pretende poner el foco en la importancia de respetar escrupulosamente los procedimientos internos y las garantías legales antes de adoptar una medida como el despido disciplinario. La vulneración de derechos fundamentales puede pesar más que el propio incumplimiento si la prueba queda contaminada.