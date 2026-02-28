Despiden a un director financiero por la mala situación de la empresa y la justicia considera que es improcedente: tendrá que pagarle 130.000 euros

Despiden al director financiero de una empresa de piensos de Murcia porque la empresa tenía pérdidas y él les denunció. Ahora la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) le da la razón tras desestimar el recurso de la empresa y confirma que su despido fue improcedente y deberá indemnizarle con 130.000 euros.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, ratifica como probado que en la carta de despido la empresa le comunicó que dada la reducción de las actividades que desarrollaba, ese cargo no era necesario. Así mismo le comunicó que esa disminución de las cifras de negocio se manifestaba también con la reducción de la plantilla, que de cien trabajadores se había pasado a una cifra mucho menor.

La empresa también argumentó que la situación financiera era tal que se había tenido que acudir a un concurso de acreedores y a un convenio y reconvenio posterior con estos.

El tribunal se acoge a la cifra de negocios

La Sala, al desestimar el recurso, comenta que aunque es cierto que el volumen de ventas de los cuatro trimestres de 2022 existe un decrecimiento respecto al ejercicio anterior, el importe neto de la cifra de negocios había aumentado.

Y con respecto al resultado de los ejercicios, de los casi 300.000 euros del de 2022, en 2023 "se disparó" hasta casi 2,9 millones, "lo que sin duda es un incremento extraordinariamente relevante e indicativo de que el despido no estaba justificado".

Por otro lado, la Sala estima el recurso presentado por el trabajador y eleva a 130.000 euros la indemnización que deberá percibir.