Hacienda lo confirma: esta es la deducción de más de 1.000 euros para los autónomos que cumplan este requisito
Los trabajadores por cuenta propia pueden beneficiarse de una rebaja fiscal en la Renta 2025-2026 si se da esta condición en su trabajo
Luis Alloza
Ya hay calendario oficial para la declaración de la renta 2026 y muchos contribuyentes empiezan a preparar su documentación. El plazo dado por la Agencia Tributaria para cumplir con las obligaciones tributarias comienza el 8 de abril. Desde entonces, podrá presentarse la declaración tanto por vía telemática a través de Renta Web como mediante la aplicación móvil de la AEAT.
Posteriormente, el 6 de mayo se abrirá también la posibilidad de presentar la declaración por teléfono, y el 6 de junio, de manera presencial en las oficinas físicas de la Agencia Tributaria. En ambos casos será necesario pedir cita previa obligatoria. La campaña concluirá el 30 de junio, último día para rendir cuentas con el fisco. Dependiendo de los ingresos y gastos, y de las deducciones aplicables en cada caso, la factura fiscal saldrá a pagar o a devolver.
En cualquier caso, conviene tomarse un tiempo para revisar bien toda la documentación y las exenciones fiscales que se pueden aplicar, así como anticiparse y no dejar el trámite para los últimos días, para prevenir cualquier incidencia técnica o falta de disponibilidad de citas.
Los autónomos, un colectivo especial
Dentro de la campaña de la renta, los autónomos ocupan un lugar especial, ya que actualmente hay 3,5 millones de trabajadores por cuenta propia en nuestro país. Son el único colectivo de trabajadores obligado a presentar la declaración independientemente de su nivel de ingresos, a diferencia del resto de contribuyentes, con umbrales de 22.000 euros con un pagador y 15.876 euros con dos pagadores.
Esta obligación se consolidó con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización por ingresos reales, que trajo consigo cambios en las obligaciones asociadas al impuesto, eliminando los límites que antes eximían a quienes no superaban ciertos niveles de facturación. Por todo ello, conviene conocer las deducciones disponibles para rebajar lo máximo posible la factura del IRPF.
Deducción de más de 1.000 euros por dormir fuera de casa
Entre esas deducciones destaca la que permite descontar gastos de manutención y pernoctación cuando el autónomo debe dormir fuera de su municipio por motivos laborales.
En estos casos, Hacienda permite deducir hasta 53,54 euros por día si la pernocta se produce en territorio nacional y hasta 91,35 euros diarios cuando el desplazamiento es al extranjero. Para ello, es necesario justificar los gastos mediante pagos electrónicos en alojamientos, restauración u otros servicios vinculados a la actividad económica.
La deducción máxima puede alcanzar los 1.070 euros, lo que supone un importante ahorro en la factura fiscal, especialmente para quienes realizan trabajos itinerantes o se desplazan con frecuencia.
Otras deducciones para autónomos
Además, los autónomos pueden deducirse otros gastos vinculados a su actividad, como suministros si tienen un negocio físico, gastos de móvil e internet, salarios, adquisiciones de materias primas o determinados tributos fiscalmente deducibles.
En todos los casos, Hacienda puede rechazar la deducción si, al exigir comprobantes, no se presentan las facturas o justificantes de pago correspondientes, necesarios para poder aplicar estas deducciones.
