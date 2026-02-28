Miguel Benito, abogado laboralista: "La baja médica no convierte..."

Un cambio de jefe, retrasos diarios y una baja médica iniciada en el momento clave. Con estos elementos arranca uno de los casos reales que Miguel Benito, abogado laboralista y asesor habitual de empresas, ha explicado en un vídeo reciente publicado en redes sociales. Un ejemplo que aclara las situaciones en las que una baja médica protege frente a un despido... pero también en las que no.

Según relata Benito, todo comenzó cuando una empresa de logística detectó un problema recurrente con uno de sus trabajadores. “Este señor llegaba todos los días entre 15 y 30 minutos tarde”, explica. La situación había pasado desapercibida durante un tiempo porque el anterior responsable lo había tolerado. Sin embargo, con la llegada de un nuevo jefe, el incumplimiento horario salió a la luz.

Aquí entra el primer punto clave del caso. “Si el anterior jefe lo había tolerado, era obligatorio avisarle de que tenía que volver a cumplir su horario inicial, igual que el resto de trabajadores”, señala el abogado. La empresa cumplió con ese paso y comunicó al empleado que debía ajustarse de nuevo a su jornada.

El problema llegó después. “El primer error del trabajador fue que, en lugar de reclamar esa decisión, decidió seguir llegando tarde todos los días”, explica Benito. Durante dos semanas, la empresa le advirtió por escrito de que, si continuaba incumpliendo el horario, podría ser sancionado e incluso despedido.

Ante la persistencia de los retrasos, la empresa dio el siguiente paso legal. “Le enviamos el pliego de cargos, que es el paso previo al despido, para que pudiera justificar por qué seguía llegando tarde”, detalla. Fue justo después cuando el caso dio un giro. “Un día después de recibir el pliego, el trabajador inició una baja médica dada por su médico de cabecera”.

Pese a ello, la empresa decidió seguir adelante con el despido. “Nos amparamos en que el despido no tenía nada que ver con la baja médica, sino con las conductas anteriores”, explica el abogado. El trabajador impugnó la decisión y reclamó el despido como nulo, alegando que se había producido estando de baja.

La resolución judicial ha sido clara. “Los juzgados nos han dado la razón”, afirma Benito. El tribunal entendió que el despido estaba correctamente motivado por hechos previos y que no existía relación alguna con la situación médica del trabajador. “Aceptan que el despido no tiene nada que ver con la baja médica, porque se basaba en conductas anteriores”, concluye.