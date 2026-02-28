Un tribunal concede (por fin) una reducción de jornada del 99 % a un padre con un hijo con autismo grave con un grado de dependencia III
La mutua y un juzgado se lo habían negado alegando que el menor no había tenido un internamiento hospitalario prolongado
EFE
Una sentencia en la que prima la humanidad por encima de la interpretación exacta de la ley. Así podría calificarse una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que avala la reducción de jornada del 99 % para un padre que cuenta con un hijo con un autismo grave.
El pequeño presenta un cuadro de trastorno autista, retraso en el lenguaje, trastorno de conducta alimentaria y trastorno de conducta grave. Esto hace que el niño tenga una dependencia de grado III y requiera una atención continua por parte de sus padres.
El progenitor tuvo que ver cómo su mutualidad y un Juzgado de lo Social de Arrecife (Lanzarote) le denegaban la prestación económica para cuidarlo (reducción de jornada del 99 %), alegando que el menor no había cumplido el requisito de un internamiento hospitalario prolongado.
El ingreso hospitalario
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, señala que aunque el menor no haya sido ingresado "no significa que su situación sea menos grave ni que sus necesidades de atención sean menores, antes al contrario, las patologías del espectro autista, con la severidad que presenta, demandan precisamente una atención constante en el entorno familiar, siendo este el ámbito terapéutico más adecuado para su tratamiento".
Subraya el tribunal que negar la prestación por la ausencia de hospitalización previa "supondría tanto como establecer una discriminación injustificada entre menores con enfermedades que típicamente requieren internamiento y aquellos cuyas patologías, siendo igualmente graves y demandando idéntica dedicación de sus progenitores, se tratan preferentemente de forma ambulatoria o domiciliaria".
