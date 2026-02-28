Si cobras el SMI, Hacienda puede retenerte hasta 590 euros este año (aunque luego te los devuelva)

Miles de trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) notarán este año un cambio inesperado en su nómina. No porque paguen más impuestos al final, sino porque Hacienda puede empezar a retenerles IRPF mes a mes, aunque después tengan derecho a recuperar ese dinero en la declaración de la Renta.

La explicación está en la última subida del SMI aprobada por el Gobierno. El nuevo salario mínimo queda fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (17.094 euros anuales), según el real decreto publicado en el BOE tras el acuerdo del Consejo de Ministros. Ese incremento mejora el poder adquisitivo de más de dos millones de trabajadores, pero tiene un efecto técnico, pues sitúa el sueldo anual por encima de determinados umbrales utilizados para calcular las retenciones del IRPF.

¿Qué significa esto en la práctica? Que, aunque el diseño del impuesto pretende que quienes cobran el SMI no soporten una carga fiscal efectiva, la empresa puede estar obligada a practicar retenciones en nómina conforme a las tablas vigentes. En algunos casos, esas retenciones pueden rondar los 30 o 40 euros al mes, lo que supone cerca de 500 o incluso hasta 590 euros a lo largo del año, dependiendo de la situación personal y familiar.

Por qué te retienen si ‘no pagas’ IRPF

El sistema del IRPF funciona con pagos a cuenta. La retención que aparece en la nómina no es el impuesto definitivo, sino un adelanto. El cálculo final se realiza al presentar la declaración anual.

Para evitar que el SMI tribute de forma efectiva, el Ejecutivo ha incorporado una deducción específica para rentas bajas que, aplicada en la declaración, compensa esas retenciones. Es decir, el resultado final puede salir a cero o incluso a devolver. Pero hay un matiz relevante: la regularización no es automática si no se presenta la declaración.

Ahí está el punto clave. Muchos trabajadores con salarios en torno al mínimo no estaban obligados a declarar en ejercicios anteriores. Sin embargo, si durante el año se les han practicado retenciones, solo recuperarán ese dinero si presentan la declaración de la Renta, aunque no estén estrictamente obligados por nivel de ingresos.

¿Conviene hacer la declaración?

Los técnicos de Hacienda recomiendan revisar cada caso. Quienes tengan ingresos entre aproximadamente 16.000 y 20.000 euros anuales pueden beneficiarse de esa deducción y, en su caso, obtener devolución. No hacerlo implica renunciar a recuperar las cantidades retenidas.

En resumen, no es que el SMI “empiece a pagar impuestos” en sentido estricto. Es un efecto técnico del sistema de retenciones. Pero sí puede haber un impacto en la liquidez mensual. Y la única forma de corregirlo es clara: presentar la declaración cuando llegue la campaña.