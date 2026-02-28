Trabajar cuatro días y cobrar lo mismo: el experimento alemán que dispara la satisfacción
El estudio alemán señala una preferencia de los trabajadores por reducir su jornada laboral, sumado a los beneficios psicológicos y una mejora en la salud del sueño
Alejandro Navarro
A día de hoy, en España la jornada laboral corresponde a las 40 horas semanales, con intención del Gobierno por disminuir esta cifra hasta las 37,5 horas por semana. En cambio, otros países como Alemania han decidido realizar ensayos para comprobar la eficacia de una jornada más reducida.
El objetivo principal habría sido testear una hipotética jornada laboral de cuatro días con empresas reales. Se ha comprobado que una gran parte de trabajadores prefieren la jornada de cuatro días, en concreto, tres de cada cuatro participantes no quiere volver a su horario habitual.
Mismo salario, pero menos horas de trabajo
El ensayo ha involucrado a 45 empresas y 900 trabajadores, dirigidos por la Universidad de Münster o la organización internacional 4 Day Week Global, entre otros. El modelo elegido pretendía mantener el 100% del salario, aunque trabajando el 80% del tiempo. La intención sería conservar un nivel de rendimiento idéntico al anterior.
A grandes rasgos, las organizaciones reestructuraron los procesos internos para adaptarse a la disminución de horario. En este caso, más de la mitad decidió eliminar o acortar la duración de las reuniones. Además, una cuarta parte invertiría en herramientas digitales y programas informáticos, agilizando así los procesos diarios.
En general, los expertos observaron una mejora en la salud mental de los participantes, así como un aumento de 38 minutos en su sueño semanal. Aun así, no todos son tan optimistas, señalando un rango limitado de participantes, con muy poca representación en sectores fundamentales como la industria.
Mayor importancia en la flexibilidad laboral
De hecho, los críticos señalan el riesgo que esta medida podría suponer para la economia alemana. El problema fundamental sería la escasez de mano de obra cualificada, como resultado del envejecimiento de la población europea.
Para muchos esta nueva jornada laboral no reduciría los efectos de la crisis económica ni tampoco mejoraría la situación nacional. Otros incluso critican una carga laboral idéntica pero repartida en menos días, aumentando la presión sobre el trabajador.
En todo caso, la opinión general hace hincapié en factores como la flexibilidad, más que en la reducción de jornada. Con ello, la colaboración entre asociaciones patronales y empresas será clave para mejorar las condiciones de los trabajadores, junto a una mayor productividad laboral.
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Confusión en el AVE Madrid-Alicante por asientos que no coincidían: Renfe atribuye la incidencia a un cambio de tren
- Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”