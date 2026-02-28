Trabajar cuatro días y cobrar lo mismo: el experimento alemán que dispara la satisfacción

A día de hoy, en España la jornada laboral corresponde a las 40 horas semanales, con intención del Gobierno por disminuir esta cifra hasta las 37,5 horas por semana. En cambio, otros países como Alemania han decidido realizar ensayos para comprobar la eficacia de una jornada más reducida.

El objetivo principal habría sido testear una hipotética jornada laboral de cuatro días con empresas reales. Se ha comprobado que una gran parte de trabajadores prefieren la jornada de cuatro días, en concreto, tres de cada cuatro participantes no quiere volver a su horario habitual.

Mismo salario, pero menos horas de trabajo

El ensayo ha involucrado a 45 empresas y 900 trabajadores, dirigidos por la Universidad de Münster o la organización internacional 4 Day Week Global, entre otros. El modelo elegido pretendía mantener el 100% del salario, aunque trabajando el 80% del tiempo. La intención sería conservar un nivel de rendimiento idéntico al anterior.

A grandes rasgos, las organizaciones reestructuraron los procesos internos para adaptarse a la disminución de horario. En este caso, más de la mitad decidió eliminar o acortar la duración de las reuniones. Además, una cuarta parte invertiría en herramientas digitales y programas informáticos, agilizando así los procesos diarios.

En general, los expertos observaron una mejora en la salud mental de los participantes, así como un aumento de 38 minutos en su sueño semanal. Aun así, no todos son tan optimistas, señalando un rango limitado de participantes, con muy poca representación en sectores fundamentales como la industria.

Mayor importancia en la flexibilidad laboral

De hecho, los críticos señalan el riesgo que esta medida podría suponer para la economia alemana. El problema fundamental sería la escasez de mano de obra cualificada, como resultado del envejecimiento de la población europea.

Para muchos esta nueva jornada laboral no reduciría los efectos de la crisis económica ni tampoco mejoraría la situación nacional. Otros incluso critican una carga laboral idéntica pero repartida en menos días, aumentando la presión sobre el trabajador.

Noticias relacionadas

En todo caso, la opinión general hace hincapié en factores como la flexibilidad, más que en la reducción de jornada. Con ello, la colaboración entre asociaciones patronales y empresas será clave para mejorar las condiciones de los trabajadores, junto a una mayor productividad laboral.