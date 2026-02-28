Cómo trabajar este verano en Mercadona: estas son las ofertas de empleo y el sueldo que se ofrece en Alicante
La cadena de supermercados publica las vacantes para la 'Campaña de verano' en la provincia
Estamos en febrero, pero si ya tienes la cabeza puesta en trabajar este verano, esta noticia te interesa. En Mercadona ya han publicado sus ofertas de trabajo para los meses estivales en su Portal de Empleo. Esta web funciona como una “ventanilla única” para consultar vacantes, inscribirte y hacer seguimiento del proceso.
La forma más rápida de consultar ofertas es entrar en el portal y navegar por las ofertas disponibles, que suelen organizarse por áreas como Tiendas, Bloques logísticos, Mercadona Online, Mercadona IT, y Oficinas. Una vez dentro, puedes filtrar por país (España o Portugal), por provincia, municipio, el tipo de tiempo y el tipo de contrato.
Una vez seleccionada la oferta de trabajo que te interesa debes darte de alta (si no lo estás ya) para poder inscribirte en ella.
¿Qué ofrece Mercadona? Sueldo y horarios
En su web explican que ofrecen estabilidad económica, un salario competitivo y una progresión laboral para crecer juntos. Además, la formación es remunerada y te darán el horario con antelación.
Sobre el sueldo, lo más comentado siempre es el salario. Así pues, en la web se indican tres tipos de contrato:
- 40 horas semanales. Jornadas semanales de 5 días con turnos rotativos de mañana y tarde. La retribución mensual bruta es de 1.734 euros.
- 20 horas semanales. Jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad, con turnos fijos y/o rotativos. La retribución mensual bruta es de 867 euros.
- 15 horas semanales. Jornadas semanales de 2 días. Retribución mensual bruta de 650 euros.
Ofertas de empleo para este verano en Alicante
En el portal de empleo de Mercadona tienes disponible varias ofertas de trabajo bajo el epígrafe ‘Campaña de verano’ en la provincia de Alicante. Son las siguientes:
- Personal de supermercado para El Campello y Sant Joan. Se ofrece un contrato temporal.
- Personal de supermercado para Castalla. Se ofrece un contrato temporal.
- Personal de supermercado para Dénia. Se ofrece un contrato fijo discontinuo.
- Personal de supermercado para Pilar de la Horadada. Se ofrece un contrato fijo discontinuo.
- Personal de supermercado para Santa Pola. Se ofrece un contrato fijo discontinuo.
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- Atención conductor: los primeros radares de tramo en la provincia de Alicante ya están activos
- Una empresa tramita una zona comercial de 10.000 metros cuadrados en la avenida de Paris de Torrevieja
- Confusión en el AVE Madrid-Alicante por asientos que no coincidían: Renfe atribuye la incidencia a un cambio de tren
- Parece Marte pero es Alicante: la ruta de senderismo más original de la provincia para recorrer en invierno
- Una vecina sobre el derribo de las torres de Punta Llisera de Benidorm: “Esto es un despropósito total; somos personas”