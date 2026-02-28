Cómo trabajar este verano en Mercadona: estas son las ofertas de empleo y el sueldo que se ofrece en Alicante

Estamos en febrero, pero si ya tienes la cabeza puesta en trabajar este verano, esta noticia te interesa. En Mercadona ya han publicado sus ofertas de trabajo para los meses estivales en su Portal de Empleo. Esta web funciona como una “ventanilla única” para consultar vacantes, inscribirte y hacer seguimiento del proceso.

La forma más rápida de consultar ofertas es entrar en el portal y navegar por las ofertas disponibles, que suelen organizarse por áreas como Tiendas, Bloques logísticos, Mercadona Online, Mercadona IT, y Oficinas. Una vez dentro, puedes filtrar por país (España o Portugal), por provincia, municipio, el tipo de tiempo y el tipo de contrato.

Una vez seleccionada la oferta de trabajo que te interesa debes darte de alta (si no lo estás ya) para poder inscribirte en ella.

¿Qué ofrece Mercadona? Sueldo y horarios

En su web explican que ofrecen estabilidad económica, un salario competitivo y una progresión laboral para crecer juntos. Además, la formación es remunerada y te darán el horario con antelación.

Sobre el sueldo, lo más comentado siempre es el salario. Así pues, en la web se indican tres tipos de contrato:

40 horas semanales. Jornadas semanales de 5 días con turnos rotativos de mañana y tarde. La retribución mensual bruta es de 1.734 euros.

Jornadas semanales de 5 días con turnos rotativos de mañana y tarde. 20 horas semanales. Jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad, con turnos fijos y/o rotativos. La retribución mensual bruta es de 867 euros.

Jornadas semanales de 5 ó 3 días, según necesidad, con turnos fijos y/o rotativos. 15 horas semanales. Jornadas semanales de 2 días. Retribución mensual bruta de 650 euros.

Supermercado de Mercadona, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

Ofertas de empleo para este verano en Alicante

En el portal de empleo de Mercadona tienes disponible varias ofertas de trabajo bajo el epígrafe ‘Campaña de verano’ en la provincia de Alicante. Son las siguientes:

