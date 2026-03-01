Declaración de la Renta 2026: ya puedes comprobar con Hacienda si te sale a pagar o devolver

La gran pregunta de cada primavera vuelve a estar sobre la mesa: ¿me tocará pagar o me devolverán dinero? Este año, los contribuyentes no tienen que esperar al inicio oficial de la campaña para salir de dudas. La Agencia Tributaria ya permite comprobarlo con antelación a través de su simulador oficial.

Se trata de Renta Web Open, una herramienta habilitada en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que permite calcular de forma orientativa el resultado de la declaración del IRPF 2025 (la que se presenta en 2026). Es gratuita, abierta y no exige identificación electrónica.

Qué es exactamente Renta Web Open y para qué sirve

Según explica la propia Agencia Tributaria en su portal oficial, Renta Web Open es una versión de simulación del programa Renta WEB, el sistema que cada año utilizan millones de contribuyentes para presentar su declaración.

La diferencia es clave, ya que no genera un borrador oficial ni permite presentar la declaración. Tampoco valida los datos fiscales que Hacienda tiene sobre el contribuyente. Es, exclusivamente, un simulador.

El usuario debe introducir manualmente su información económica: rendimientos del trabajo, retenciones practicadas, ingresos por alquiler, posibles deducciones, situación familiar o discapacidad, entre otros datos. Con esa información, el sistema calcula si el resultado sería a ingresar (pagar) o a devolver.

Desde la AEAT subrayan que el resultado es meramente orientativo y carece de efectos jurídicos. No queda registrado ni vincula a la Administración.

Planificación sin sorpresas

Aunque no sustituye al borrador oficial, que estará disponible cuando arranque la campaña, la utilidad es evidente, pues permite anticipar escenarios y planificar la economía doméstica.

Si el simulador arroja un resultado a pagar, el contribuyente puede prever liquidez. Si el resultado es a devolver, puede hacerse una idea aproximada del importe. También es útil para comprobar el impacto de determinadas deducciones autonómicas o cambios familiares.

Además, al no requerir Cl@ve, certificado digital ni número de referencia, cualquier persona puede acceder de forma sencilla desde la web de la Agencia Tributaria.

Cuándo empieza la campaña oficial

La campaña de la Renta 2026 (correspondiente al ejercicio 2025) comenzará previsiblemente en primavera, como es habitual. Será entonces cuando los contribuyentes puedan acceder a su borrador con datos fiscales ya incorporados y presentar la declaración de forma telemática, telefónica o presencial.

Noticias relacionadas

En un contexto de inflación y ajustes en la economía familiar, anticiparse puede marcar la diferencia entre una sorpresa desagradable y una decisión financiera bien planificada.