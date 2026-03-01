Jubilado a los 62 años tras perder su empleo a los 60: el riesgo de la jubilación anticipada en edades avanzadas

En la mayoría de casos, perder el trabajo se convierte en un gran inconveniente para las personas, ya que les arrastra a un proceso de búsqueda de empleo que puede ser resultar complicado, o incluso imposible. Y si a ello se suma el hecho de sufrir un despido en edad avanzada, entonces nos encontramos con una situación bastante delicada.

El riesgo de jubilarse antes de tiempo

Básicamente, la pérdida de trabajo para personas mayores supone una salida forzada del mercado laboral, que impacta negativamente en la jubilación futura. Un gran ejemplo de ello es Paco Crespo que, tras quedarse en el paro a los 60 años y no encontrar trabajo, tuvo que jubilarse a los 62 años.

Esta no fue una decisión fácil de tomar, ya que implicaba perder gran parte de su pensión tras varias décadas cotizando para la Seguridad Social. Por ello, muchas personas suelen pensarse dos veces si llevar a cabo esta decisión, puesto que los efectos pueden perjudicarnos bastante.

El efecto de la penalización en las pensiones

A la hora de solicitar la jubilación anticipada, el sistema español de pensiones aplica una serie de coeficientes que reducen de forma definitiva la prestación recibida. En el caso de Paco, la reducción de su pensión alcanza el 18%, reduciendo los ingresos mensuales del jubilado.

El principal problema que muchos jubilados señalan es la excesiva importancia que poseería la edad efectiva de jubilación. De esta forma, el cálculo final de la pensión podría verse afectado, aunque el trabajador hayan presentado una larga carrera de cotización.

A pesar de los ajustes que aplica la Seguridad Social, centrados en equilibrar sostenibilidad financiera y distribución de recursos entre generaciones, la realidad no se corresponde con ello. La situación de Paco, y de muchos jubilados, es la de trabajadores que se retiran antes de tiempo por no poder reincorporarse al mercado laboral, perdiendo una gran parte de sus ingresos.