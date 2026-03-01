Laura Lobo, abogada, y la frase que desencadena muchos conflictos familiares: "Tú no te preocupes, si eso se iguala con..."

“Tú no te preocupes, si eso se iguala con la herencia”. Con esta frase empieza una gran parte de los conflictos familiares, explica Laura Lobo, abogada especializada en derecho de familia, en uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram.

A lo largo de los años, es habitual que los padres ayuden económicamente a sus hijos en distintos momentos de la vida: la compra de un piso, una situación económica complicada o un apoyo puntual. Estas ayudas, que muchas veces se hacen desde la buena fe, no siempre se perciben como equilibradas por todos los hermanos. Ahí surgen las primeras tensiones.

Para tranquilizar, los padres suelen recurrir a una promesa que parece sencilla: que todo se compensará cuando llegue la herencia. Los hijos confían y esperan. Sin embargo, cuando fallecen los padres y se abre el testamento, aparece el verdadero problema. “Que todos los hijos sean herederos a partes iguales no significa que todos vayan a recibir lo mismo”, advierte la letrada.

El motivo está en lo ocurrido antes. Donaciones, entregas de dinero o ayudas en vida pueden alterar el reparto final, aunque el testamento diga que todos heredan por igual. Y esto, subraya Laura Lobo, no suele hacerse con mala intención. “Muchas veces los padres desconocen cómo funcionan las normas que regulan los testamentos y las consecuencias reales de sus decisiones”, explica.

Es entonces cuando estalla el conflicto. Quien recibió menos siente que la promesa nunca se cumple y reclama que sus hermanos cedan parte de lo recibido. Al otro lado, quienes han sido más beneficiados no quieren renunciar o, incluso queriendo hacerlo, se encuentran con un obstáculo añadido: hay operaciones que fiscalmente no conviene realizar, porque suponen una importante pérdida de dinero.

El resultado es una herencia bloqueada durante años. No solo se paraliza el reparto, sino que la relación entre hermanos se deteriora hasta volverse irreconciliable. “Esto ocurre en muchísimas ocasiones”, señala la abogada, que insiste en que el problema no es la herencia en sí, sino la falta de planificación.

Noticias relacionadas

La solución pasa por anticiparse. Un testamento personalizado, que tenga en cuenta lo que ya se ha entregado en vida y cómo se quiere equilibrar, puede evitar estos escenarios. “No sirve con nombrar herederos a partes iguales confiando en que todos recibirán lo mismo”, concluye. Porque la realidad legal es que no funciona así.