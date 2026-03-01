Noelia, pastelera 'influencer': "Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola"
La emprendedora confiesa que ahora obtiene el doble de beneficios que en su antiguo negocio
Cristina Sebastián
Atreverse a montar un negocio es una decisión arriesgada, que puede suponer una serie de duros riesgos si no funciona como se esperaba.
Noelia, una pastelera conocida en redes sociales como bakerybynoelia, ha compartido un vídeo en su cuenta de Tiktok donde explica cómo decidió cerrar su empresa para comenzar a trabajar ella sola.
Montar un negocio
“Cuando monté mi negocio de pastelería, quería tener una franquicia y tiendas por toda España”, comienza diciendo la repostera.
Noelia confiesa que cometió el error de comenzar a contratar a muchos trabajadores para poder crecer rápidamente. “He de reconocer que trabajábamos muy bien, pero al final la situación me acabó quemando", cuenta.
La pastelera admite que tener a muchos trabajadores a su cargo le vino grande y le acabó pasando factura el tener que gestionar los diferentes problemas que le iban surgiendo con cada trabajador.
La llegada de la pandemia
Con la llegada de la pandemia por el covid-19, Noelia se dio cuenta de que podía trabajar sola. “Comencé a hacer solo pedidos de pasteles y dije: 'ostras, lo puedo hacer yo y ganarme la vida muy bien'”, explica la repostera.
Ante esta situación, Noelia decidió traspasar la pastelería y confiesa que, para ella, supuso un alivio, ya que “no tendría que pagar sueldos, ni seguridades sociales con sus correspondientes bajas”.
Su propio obrador
“Pasé de tener una pastelería con 15 trabajadores a trabajar yo sola”, dice Noelia. En su nuevo obrador comenta que se dedica a elaborar pasteles y tartas y, además, explica que obtiene el doble de beneficios.
También comenta que, desde que trabaja sola, se ha animado a crear contenido para redes sociales, con el fin de publicitar sus dulces.
Aunque admite que admira a la gente que monta grandes negocios, Noelia reconoce que “no todo es tener megaempresas para ganar dinero y ganarte la vida”.
“Nunca tengáis miedo de dar unos pasos para atrás, porque a veces es la mejor opción que podéis tomar”, reflexiona la pastelera para cerrar el vídeo.
